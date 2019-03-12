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Halo: The Master Chief Collection PC’ye geliyor

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TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Xbox One için yayınlanan ve grafiklerinde iyileştirmeler yapılan Halo: The Master Chief Collection, şimdilerde PC’ye göz kırpmış durumda. İçerisinde Halo 2: Anniversary, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 4 ve Halo: Nightfall oyunlarını barındıran bu paket, Windows 10 için bugün listelendi.

Halo: The Master Chief Collection PC’ye geliyor

Halo: The Master Chief Collection PC için Microsoft Store’da resmi olarak listenelendi. Microsoft konsol exclusive kavramını yok etmeye kararlı gibi görünüyor. İşte konuyla iligili tüm detaylar.
Xbox One’da Game Pass üyelerine ücretsiz olarak sunulan Halo The Master Chief Collection’ın, Microsoft Store’da Windows’ta da yer aldığı ortaya çıktı. Oyunun şurada mevcut bölümünde Xbox One’ın yanına Surface Hub‘ın eklendiği görünüyor.

Microsoft, Xbox ile başlayan Halo efsanesini PC’den uzak tutmuş ve rakibi PlayStation karşısında önemli bir exclusive oyunu elinde bulunduruyordu. Ancak firma son dönemde Xbox ile PC’yi birleştirme gibi bir niyeti var.

Bu hamlenin Microsoft cephesine çok zarar vereceği ortada. Özellikle PS4’ün exclusive oyunları karşısında sönük kalan Xbox One, artık son demlerini yaşıyor diyebiliriz. Microsoft’un konsol ile PC’yi birleştirme niyetinin yeni nesil konsollar çıktığında devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Umarız E3 2019 etkinliğinde tanıtılacak olan yeni nesil Xbox, bu sefer PlayStation cephesine ciddi bir rakip olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
xbox one Halo The Master Chief Collection

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