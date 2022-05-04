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Halsey'den bayram mesajı

04.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender Ridley adında bir oğlu bulunan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyadan Ramazan Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı. Türk hayranlarına "Bayramınız mübarek olsun" sözleriyle seslenen ünlü yıldızın paylaşımı, yoğun ilgi gördü.

Halsey'den bayram mesajı

Amerikalı şarkıcı Halsey, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Türk senarist Alev Aydın'dan 14 Temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Zaman zaman Instagram'dan yayınladığı Türkçe mesajlarla dikkat çeken ünlü yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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"BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN"

27 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Bahçesinde yetiştirdiği çileklerin fotoğrafını paylaşan Halsey, gönderisine "Benim bahçemden sizinkine, bayramınız mübarek olsun." ifadelerini not düştü.

Amerikalı yıldızın Ramazan Bayramı mesajı, kısa sürede Türk hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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Halsey
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