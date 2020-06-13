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Halsey: Macar asıllı olduğumu sanarak büyüdüm ama Türk çıktım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Macaristan asıllı şarkıcı Halsey, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Türk hayranlarını sevindirdi. Baklava fotoğrafı koyarak, "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" notuyla paylaşınca olan oldu.

Halsey: Macar asıllı olduğumu sanarak büyüdüm ama Türk çıktım

Macaristan asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, dün Instagram hesabından baklava fotoğrafı paylaştı. Ünlü şarkıcı, baklava fotoğrafını, “Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum” notunu yazarak, mutfaktaki yeteneğini de takipçileriyle paylaşmış oldu.

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Fotoğrafı gören hayranları ise ünlü şarkıcıyı sosyal medya hesaplarından mesaj yağmuruna tuttu. Daha sonra Twitter’da bir hayranının kendisine, “Türkiye’de baklava yemeni tavsiye ediyorum” mesajına kayıtsız kalmayarak, Türk DNA’sına sahip olduğunu da itiraf etti.

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"YÜZDE 11 TÜRK’ÜM"

Başarılı şarkıcı, “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor” dedi.

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Halsey’in bu itirafından sonra ünlü şarkıcıya Türkiye’yi tanıtan birçok mesaj geldi.

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