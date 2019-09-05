Halsizlik neden olur? Demir eksikliği halsizlik yapar mı? Anemi nedir?

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Kurnaz, kanda demir molekülü içeren kırmızı kan hücrelerinde bulunan kompleks bir protein olan hemoglobinin azalması ile ortaya çıkan anemi hastalığı ile ilgili bilgi verdi. Kurnaz, hastalığın en sık nedenleri arasında demir eksikliğinin yer aldığını söyledi. Kadınlarda anemi hastalığının özellikle aylık kanamalar ve emzirme döneminde arttığını kaydeden Kurnaz, erkeklerde ise anemiye daha çok sindirim sistemi hastalıkları ve hemoroidin neden olduğunu dile getirdi. Anemi nedeniyle hastaların halsizlik, uykusuzluk, unutkanlık ve benzeri şikayetler yaşayabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Fatih Kurnaz, yorgunluk, halsizlik ve benzeri şikayeti olan hastaların hemogram tetkiki yaptırması gerektiğini belirtti.

'HEMOGLOBİN DEĞERİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ ANEMİ OLARAK ADLANDIRILIR'

Anemiye neden olan hemoglobinin kanın oksijen taşımasında önemli rol oynadığını ve bu nedenden dolayı hayati önem taşıdığını ifade eden Kurnaz, “Hemoglobin değerinin düşüklüğü anemi olarak adlandırılır. Aneminin en sık nedenleri demir eksikliği, vitamin B12 eksikliği, folik asit eksikliği ve kırmızı kan hücrelerinin yıkılmasıdır. Bu nedenler içerisinde en sık görüleni demir eksikliğidir. Çocuklarda ve gençlerde en önemli demir eksikliği nedeni alım yetersizliği iken, doğurganlık dönemindeki kadınlarda en önemli neden aylık kanamalardır. Bununla birlikte kadınlarda hamileliğe bağlı ve emzirmeye bağlı kayıplar da (bebeğin demir kullanımı nedeniyle) demir eksikliği nedenlerindendir. Erkeklerde ortaya çıkan demir kayıplarının en önemli nedeni sindirim sisteminden olan kayıplardır ve hemoroid bu kayıpların önemli nedenlerindendir. Mide kanaması ve mide bağırsak kanserleri de diğer sindirim sistemi kayıplarındandır. Erkeklerde en sık demir kaybı sindirim sisteminden olur. Demir eksikliğinin diğer bir nedeni de hem kadınlarda hem de erkeklerde demir emiliminin bozulmasıdır. Çölyak hastalığı (gluten enteropatisi) demir emilim bozukluğu görülen hastalıklardandır” dedi.