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Haluk Bilginer'in yeni dizisi 'Baba'nın yayın tarihi belli oldu

07.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Baba'nın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Beril Pozam'ın yer aldığı Baba dizisinin yayın tarihi de belli oldu.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba için geri sayım devam ediyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

İlk tanıtımı ve güçlü kadrosuyla herkesin ilgisini çeken dizi, sosyal medyanın gündemine oturmayı da başarmıştı.

Etkileyici bir aile dramasını ekrana taşıyacak olan dizinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Baba dizisi ne zaman başlıyor?

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YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte birbirinden başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Baba dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu edinen Baba dizisi, 15 Şubat Salı akşamı 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda; Haluk Bilgiler (Emin Saruhanlı), Ayda Aksel (Fazilet Saruhanlı), Tolga Sarıtaş (Kadir Saruhanlı), Deniz Hamzaoğlu (Yaşar Saruhanlı), Taner Rumeli (Servet Saruhanlı), Zeynep Tuğçe Bayat (Şahika), Damlasu İkizoğlu (Kübra Saruhanlı), Oktay Çubuk (Kadircan), Bihter Dinçel (Münevver Saruhanlı), Özge Özacar (Cansu), Özge Yağız (Büşra Saruhanlı) ve Hakan Kurtaş (İlhan) gibi isimler yer alıyor.

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Haluk Bilginer
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