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Haluk Bilginer Şahsiyet ile Uluslararası Emmy adayı oldu

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SİNEMA TV  | 19.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Haluk Bilginer Şahsiyet dizisindeki performansıyla 25 Kasım'da verilecek Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

Uluslararası Emmy Ödülleri 2019 için adaylar bugün açıklandı. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

Onur Saylak'ın yönettiği Şahsiyet'te ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol alıyor.

Adaylar, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO'su ve Başkanı Bruce L. Paisner, "farklılıkların güzelliği" vurgusu yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu yılki adayların çeşitliliği, coğrafi yayılımı ve kalitesi, küresel ölçekte yaratılan artan televizyon zenginliğinin kanıtıdır."

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Anahtar Kelimeler:
şahsiyet Haluk Bilginer En İyi Erkek Oyuncu onur saylak

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