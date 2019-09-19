Haluk Bilginer Şahsiyet ile Uluslararası Emmy adayı oldu

Uluslararası Emmy Ödülleri 2019 için adaylar bugün açıklandı. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

Onur Saylak'ın yönettiği Şahsiyet'te ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol alıyor.

Adaylar, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO'su ve Başkanı Bruce L. Paisner, "farklılıkların güzelliği" vurgusu yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bu yılki adayların çeşitliliği, coğrafi yayılımı ve kalitesi, küresel ölçekte yaratılan artan televizyon zenginliğinin kanıtıdır."



