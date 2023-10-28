Haluk Bilginer ve Angelia Jolie'nin başrolünü paylaştığı "Maria" filminden ilk fotoğraf geldi! Tek karesi bile heyecanlandırmaya yetti

Emmy ödüllü ünlü oyuncu Haluk Bilginer ve Angelia Jolie "Maria" filmi için bir araya geldi. Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alıyor. Çekimlerinin 8 hafta sürmesi planlanan ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da gerçekleştirelecek filmden ilk kare geldi.

TEKNEDEN İLK SAHNE

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie,Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Çekimlerinin tam gaz devam ettiği filmden Haluk Bilginer ve Angelia Jolie'nin teknede olduğu bir sahnede çekilen fotoğraf paylaşıldı.