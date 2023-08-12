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Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Nazlı güzelliğiyle büyüledi

12.08.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2006 yılında nikah masasına oturmuş, 2012 yılında ise boşanmıştı. Ünlü çiftin Nazlı adını verdikleri bir kızı var. Haluk Bilginer'in kameralardan uzak tuttuğu kızı Nazlı yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 17 yaşında olan Nazlı Bilginer güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Emin Saruhanlı karakterine hayat veren usta sanatçı Haluk Bilginer rol aldığı yapımlarla büyük beğeni topuyor. 2006 yılında şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer'in bu evlliği 2012 yılında resmi olarak bitti.

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer çiftinin bu evlilikten Nazlı ismini verdikleri bir kızları oldu. Şimdilerde 17 yaşında olan Nazlı gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

halık

Usta sanatçı Bilginer, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Nazlı ile bir karesini paylaştı. Haluk Bilginer'in bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

haluk bilginer kızı

Nazlı Bilginer'in babasıyla pozuna sosyal medyada; 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

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