Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Nazlı güzelliğiyle büyüledi

Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Emin Saruhanlı karakterine hayat veren usta sanatçı Haluk Bilginer rol aldığı yapımlarla büyük beğeni topuyor. 2006 yılında şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer'in bu evlliği 2012 yılında resmi olarak bitti.

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer çiftinin bu evlilikten Nazlı ismini verdikleri bir kızları oldu. Şimdilerde 17 yaşında olan Nazlı gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Usta sanatçı Bilginer, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Nazlı ile bir karesini paylaştı. Haluk Bilginer'in bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Nazlı Bilginer'in babasıyla pozuna sosyal medyada; 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

