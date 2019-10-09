Haluk Bilginer ve Joaquin Phoenix’li Acemi Askerler filmi yeniden gündemde

Yılın en tartışmalı filmi Joker’le gündemden düşmeyen Joaquin Phoenix, ülkemizin usta aktörlerinden Haluk Bilginer’le aynı filmde boy gösterdi. 2003 yapımı Acemi Askerler (Buffalo Soldiers) filminde karşılıklı oynayan aktörlerin tokat sahnesi, sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri haline geldi.

Robert O’Connor’un romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Gregor Jordan oturuyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan filmin başrollerinde Joaquin Phoenix, Ed Harris, Anna Paquin ve Elizabeth McGovern gibi oyuncularla birlikte Haluk Bilginer de yer alıyor.

Yurtdışında önemli projelerde rol aldığı halde son derece mütevazı davranan Haluk Bilginer o dönemde verdiği bir röportajda, ‘‘Buffalo Soldiers’’ın ünlü isimlerinden Joaquin Phoenix ile arasında geçen ilginç bir diyaloğu şu cümlelerle aktardı:

Filmin çekimleri sırasında Gladyatör, İşaretler gibi önemli filmlerden tanıdığınız Joaquin Phoenix'le aramda ilginç bir diyalog geçmişti. Phoenix, performansımı çok beğendi. Ve tiyatro kökenli bir oyuncu olduğumu öğrenince 'Oyunculuğa tiyatrodan başlamak gerekiyormuş. Seyirci karşısında oynamak ayrı bir deneyim. Tiyatronun sizin oyunculuğunuza çok şey kattığı açık. Ben sizin gibi oynayamam' dedi. Onun gibi bir Hollywood yıldızından bu sözleri duymak çok güzeldi. Böyle uluslararası filmlerde oynadığınızda, dışarıda her şeyin ne kadar profesyonel geliştiğini daha iyi anlıyorsunuz. Maalesef Türkiye'de sinema sektörü yok, çok az film çekiliyor ve bir oyuncu olarak bu durumdan kötü etkileniyorsunuz.