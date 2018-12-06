Haluk Levent AHBAP'tan parayı götürüyor mu?

TV8'de ekrana gelen, Eser Yenenler'in sunduğu EYS Show'un bu haftaki bölümüne Haluk Levent konuk oldu. Programın 'Linç et' bölümünde Levent hakkında atılan tweetler yayınlandı. O tweetlerden bir tanesi de kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformuyla (AHBAP) ilgiliydi.

Ünlü rockçı, "Haluk Levent de ahbap mahbap ayağıya cukkayı götürüyor" tweeti için "Maalesef burada itiraf ediyorum" diyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Bu çok güzel bir tweet. Bu arkadaş kimse helal olsun. Beni kendisine göre böyle değerlendirmiş" diye söze başlayan Levent, ardından şunları dile getirdi;

"Ama bu neyi ortaya koyuyor biliyor musunuz? Halkımızın dernek ve vakıflara bir güveni kalmadığını ortaya koyuyor. Yani bir şeyi yapıyorsan muhakkak 'ya siyasi ya toplumsal bir çıkarın var. Ya da para var' diye düşünüyorlar. Halbuki ben ve arkadaşlarım koltuğu bırakmaya hazırız. Bakın diyoruz ki "AHPAP’ta para var. Buyurun alın siz yönetin...

"MAALESEF BURADA İTİRAF EDİYORUM"

Bugün bırakmaya hazırım. Ben müzisyenim. Konserler veriyorum ve paramı kazanıyorum. Konserlerim yıllardan beri dolar taşar. Para da kazanırım. Benim AHBAP’ın ya da başka bir derneğin parasına ihtiyacım yok. Maalesef burada itiraf ediyorum. Cebimden para bile gidiyor. O anda olmazsa biz veriyoruz. Başka çaremiz yok."