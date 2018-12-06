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Haluk Levent AHBAP'tan parayı götürüyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Tv8'deki Eser Yenenler Show programına konuk olan Haluk Levent, "AHBAP derneği üzerinden paraları götürüyor" tweeti karşısında "Maalesef burada itiraf ediyorum" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haluk Levent AHBAP'tan parayı götürüyor mu?

TV8'de ekrana gelen, Eser Yenenler'in sunduğu EYS Show'un bu haftaki bölümüne Haluk Levent konuk oldu. Programın 'Linç et' bölümünde Levent hakkında atılan tweetler yayınlandı. O tweetlerden bir tanesi de kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformuyla (AHBAP) ilgiliydi.

Ünlü rockçı, "Haluk Levent de ahbap mahbap ayağıya cukkayı götürüyor" tweeti için "Maalesef burada itiraf ediyorum" diyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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"Bu çok güzel bir tweet. Bu arkadaş kimse helal olsun. Beni kendisine göre böyle değerlendirmiş" diye söze başlayan Levent, ardından şunları dile getirdi;

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"Ama bu neyi ortaya koyuyor biliyor musunuz? Halkımızın dernek ve vakıflara bir güveni kalmadığını ortaya koyuyor. Yani bir şeyi yapıyorsan muhakkak 'ya siyasi ya toplumsal bir çıkarın var. Ya da para var' diye düşünüyorlar. Halbuki ben ve arkadaşlarım koltuğu bırakmaya hazırız. Bakın diyoruz ki "AHPAP’ta para var. Buyurun alın siz yönetin...

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"MAALESEF BURADA İTİRAF EDİYORUM"

Bugün bırakmaya hazırım. Ben müzisyenim. Konserler veriyorum ve paramı kazanıyorum. Konserlerim yıllardan beri dolar taşar. Para da kazanırım. Benim AHBAP’ın ya da başka bir derneğin parasına ihtiyacım yok. Maalesef burada itiraf ediyorum. Cebimden para bile gidiyor. O anda olmazsa biz veriyoruz. Başka çaremiz yok."

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Haluk Levet için atılan bir diğer tweet de "yeni hesap açmış amcalar gibi davranmak ne" şeklindeydi. Bu tweet karşısında stüdyodaki herkes gülme krizine girerken ünlü rockçı, akıllı telefon kullanmayı bilmediğini söyledi.

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YARDIM İÇİN ÖNLÜĞÜ GİYEREK KAHVALTI HAZIRLAMIŞTI

Öte yandan kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ve çok sayıda kişiye yardım ulaştıran sanatçı, geçtiğimiz günlerde küçük bir kızın işitme cihazı ihtiyacı için harekete geçmişti. Küçük kıza yardım eden kişiye kendi elleriyle kahvaltı hazırlama sözü veren Levent, sözünü tutarak kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırlamıştı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
cok gereksız ve ıtıcı bır adam
haluk leventkn dolandırılıcıktan cok kaydı vardr.guvenılmez bır ınsan sanat camıasından alamadıgını baska yollarla alma pesınde
haluk levent sen bu millete bir beden buyüksun senin gibi ellı tane adam olsa yardıma muhtac bırakılan adam sayısı buyuk ölçüde azalır allah senden razı oslun
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