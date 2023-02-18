Haluk Levent 'Ben de bir karar aldım' diyerek duyurdu! ''Şeytanın yeryüzü temsilcileriyle...''

AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, son günlerde hakkında yapılan eski haberlerin gündeme getirilmesi ve ortaya atılan iddialar sonrası yeni bir açıklama yaptı. Haluk Levent 'Ben de bir karar aldım' diyerek, sosyal medyadaki kendi kişisel hesaplarını 'AHBAP'lara devrettiğini duyurdu...

'BİZİ YIPRATMAK İÇİN BİR EKİP KURULMUŞ'

Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği’nin yıpratılması için bir ekip kurulduğunu ifade ederek, çalışmaların aksamaması adına sosyal medyadaki kendi kişisel hesaplarını 'AHBAP'lara devrettiğini açıkladı.

Haluk Levent'in kişisel Twitter hesabının adı da 'Haluk Levent Ahbapları' olarak değişti.

LEVENT'İN MESAJLARI ŞU ŞEKİLDE:

"Bir ekip kurulmuş kim kurdurmuş bilmiyorum. Ahbap'ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar. Ben de bir karar aldım. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek. Bu halk düşmanları ile muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor.

Kim ne yaparsa kim ne yazarsa yazsın artık bu sayfadan cevap verilmeyecek. Sadece işimize yoğunlaşıp sizden gelen bağışları iyi projelerle sizlere sunmayı hedefliyoruz Deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine toplu cevap verip hesaplaşacağım."





