MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent 'Ben de bir karar aldım' diyerek duyurdu! ''Şeytanın yeryüzü temsilcileriyle...''

Haluk Levent 'Ben de bir karar aldım' diyerek duyurdu! ''Şeytanın yeryüzü temsilcileriyle...''

18.02.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk günden beri yardımlar toplayarak depremzedelere ulaştırmaya çalışıyor. Son günlerde hakkında birçok iddia gündeme gelen Haluk Levent 'Bende bir karar aldım' diyerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

Haluk Levent 'Ben de bir karar aldım' diyerek duyurdu! ''Şeytanın yeryüzü temsilcileriyle...''

AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, son günlerde hakkında yapılan eski haberlerin gündeme getirilmesi ve ortaya atılan iddialar sonrası yeni bir açıklama yaptı. Haluk Levent 'Ben de bir karar aldım' diyerek, sosyal medyadaki kendi kişisel hesaplarını 'AHBAP'lara devrettiğini duyurdu...

'BİZİ YIPRATMAK İÇİN BİR EKİP KURULMUŞ'

Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği’nin yıpratılması için bir ekip kurulduğunu ifade ederek, çalışmaların aksamaması adına sosyal medyadaki kendi kişisel hesaplarını 'AHBAP'lara devrettiğini açıkladı.

Haluk Levent'in kişisel Twitter hesabının adı da 'Haluk Levent Ahbapları' olarak değişti.

LEVENT'İN MESAJLARI ŞU ŞEKİLDE:

"Bir ekip kurulmuş kim kurdurmuş bilmiyorum. Ahbap'ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar. Ben de bir karar aldım. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek. Bu halk düşmanları ile muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor.

Kim ne yaparsa kim ne yazarsa yazsın artık bu sayfadan cevap verilmeyecek. Sadece işimize yoğunlaşıp sizden gelen bağışları iyi projelerle sizlere sunmayı hedefliyoruz Deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine toplu cevap verip hesaplaşacağım."

haluk leventt ahbap

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sefo ve Aleyna Tilki'den alkışlanacak hareket! Çadırkentteki o görüntüler yürekleri ısıttıSefo ve Aleyna Tilki'den alkışlanacak hareket! Çadırkentteki o görüntüler yürekleri ısıttı
Deniz Akkaya Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt gecikmediDeniz Akkaya Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt gecikmedi
İsyan etti! "Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz?"İsyan etti! "Çok mu zor oranızı buranızı göstermemeniz?"
Anahtar Kelimeler:
deprem Haluk Levent Ahbap Derneği ahbap sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı

Christian Atsu'dan acı haber geldi!

Christian Atsu'dan acı haber geldi!

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

'Ne yazık ki...' diyerek açıkladı! İstanbullulara önemli çağrı

'Ne yazık ki...' diyerek açıkladı! İstanbullulara önemli çağrı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.