MAGAZİN

Haluk Levent 'domates güzeli' oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2019 02:22 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Tarım ve Seracılık Festivali" kapsamında şarkıcı Haluk Levent konser verdi. Domateslerden yapılan kolyeyi bir süre boynuna takmak istemeyen Levent, kendisine ısrar eden belediye başkanını kıramadı. Ünlü sanatçı, "Sayın Başkan, yarın magazin basını beni 'domates güzeli' diye yazarlar ama olsun sizin ikramınız olan tüm domatesleri alıyorum. Tatları çok güzel, bunları yetiştiren emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Haluk Levent 'domates güzeli' oldu

Şarkıcı Haluk Levent, Kumluca Belediyesince gerçekleştirilen festivalin son gününde Karatepe Stadı'nda sahne aldı. Konser öncesi gecenin sponsorlarına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, plaket verdi.

Başkan Köleoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Seracılık Festivali'nin Türkiye'nin en büyük halk festivali olduğunu söyledi.

Festivalde sanat, kültür, çocuk, her şeyin olduğunu ifade eden Köleoğlu, "İşte bütün bu güzellikler bir arada olduğunda Türkiye'nin en büyük halk festivali ortaya çıkıyor. Kendinizle gurur duyabilirsiniz." dedi.

Konuşmaların ardından, şarkıcı Haluk Levent, birbirinden hareketli eserlerini seslendirdi. Zaman zaman dinleyicilerinin arasına inen şarkıcı, sevenleriyle fotoğraf çektirip, özçekim yaptı.

Konser sonunda Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu, sanatçı Haluk Levent'e çiçek, plaket ve salkım domateslerden yapılmış kolye takdim edildi.

haluk-levent

‘DOMATES KRALI OLDUM’

Domateslerden yapılan kolyeyi bir süre boynuna takmak istemeyen Levent, kendisine ısrar eden belediye başkanını kıramadı. "Bugüne kadar rock kralıydım, bundan sonra domates kralı oldum." diyen Levent, kendisine ikram edilen domateslerden tattı.

'DOMATES GÜZELİ'

Haluk Levent, "Sayın Başkan, yarın magazin basını beni 'domates güzeli' diye yazarlar ama olsun sizin ikramınız olan tüm domatesleri alıyorum. Tatları çok güzel, bunları yetiştiren emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi. (AA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
'Bir insan ünlü olmak için oyunculuk yapmaz''Bir insan ünlü olmak için oyunculuk yapmaz'
İlk kez bu kadar net! 'Beni kullandılar'İlk kez bu kadar net! 'Beni kullandılar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya kumluca haluk levent

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bir insan ünlü olmak için oyunculuk yapmaz'

'Bir insan ünlü olmak için oyunculuk yapmaz'

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak konuştu: Beni reyting için kullandılar

İlk kez bu kadar net! 'Beni kullandılar'

Ezgi'den tepki: Ben Öykü değilim!

Ezgi'den tepki: Ben Öykü değilim!

Doğuş'u şaşırtan 'kıskançlık' şakası

Doğuş'u şaşırtan 'kıskançlık' şakası

Çağla Şikel isyan etti! Eleştirilere sert sözler...

Çağla Şikel isyan etti! Eleştirilere sert sözler...

Kylie Jenner’dan sevgilisi Travis Scott’a billboard’lu doğum günü jesti

Sevgiliye 'billboard'lu jest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.