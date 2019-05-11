Haluk Levent duyurdu: AHBAP'a Twitter'dan burs desteği

Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP ile yoğun bir yardım çalışması yürütüyor. Türkiye'nin dört bir yanında örgütlenen AHBAP'ın desteği ile pek çok bağış toplandı.

Çok sayıda gönüllünün desteği ile faaliyetlerini sürdüren AHBAP'a, bir destek de Twittter'dan geldi.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından, 15 Mayıs tarihinde yatıracakları burs paralarının Twitter tarafından karşılanacağını duyurdu.

Bomba !

Bomba bir haberim var dostlarım!

Sağolsun @jack !!

15 Mayıs günü yatıracağımız AHBAP burslarının parası bu kez @Twitter tarafından sağlanıyor.@ahbapplatformu nu beğendiklerini ilettiler.

Bu gurur tüm AHBAP’ların!

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???????? — Haluk Levent (@haluk_levent) 10 Mayıs 2019



