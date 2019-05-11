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Haluk Levent duyurdu: AHBAP'a Twitter'dan burs desteği

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP'a Twitter'dan destek geldiğini açıkladı. Levent, AHBAP'ın 15 Mayıs'ta yatıracağı burs paralarının Twitter tarafından karşılanacağını attığı tweetle duyurdu

Haluk Levent duyurdu: AHBAP'a Twitter'dan burs desteği

Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP ile yoğun bir yardım çalışması yürütüyor. Türkiye'nin dört bir yanında örgütlenen AHBAP'ın desteği ile pek çok bağış toplandı.

Çok sayıda gönüllünün desteği ile faaliyetlerini sürdüren AHBAP'a, bir destek de Twittter'dan geldi.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından, 15 Mayıs tarihinde yatıracakları burs paralarının Twitter tarafından karşılanacağını duyurdu.


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haluk levent twitter AHBAP

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kral adamsın Allah senden razı olsun
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