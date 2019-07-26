MAGAZİN

Haluk Levent hamile kediyi köpeğe parçalatan çocuklara sahip çıkacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamile kediyi pitbull cinsi köpeğin ağzına atan çocuklara sahip çıkacaklarını duyurdu.

Haluk Levent hamile kediyi köpeğe parçalatan çocuklara sahip çıkacak

Adana'da bir çocuk, kuyruğundan tuttuğu 'Çıtır' isimli hamile kediyi arkadaşının tuttuğu Pitbull'un ağzına atarak ölmesine olmasına neden oldu. AHBAP platformunun genel başkanı ve şarkıcı Haluk Levent ise Twitter hesabından paylaşım yaparak çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi.

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"NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, "Önce mahkeme sürecinin sonucunu bekleyeceğiz. Sonra bu çocukları topluma kazandırmak için aileleri ile görüşeceğiz elimizden ne gerekirse yapacağız. Bu şekilde bırakıldığında tüm canlılar için tehlike oluşturacaklar." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Adana'da yaşanan olayın ardından kedinin sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek kamera kayıtlarını inceleyen ekip, çocukları tespit ederek gözaltına aldı. Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken basın mensuplarının "Kedi öldü hiç mi üzülmedin?" sorusuna "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" yanıtını verdi. Çocuklardan birinin görüntülendiğini görünce "Çekin alem yakışıklı görsün" demesi dikkat çekerken, A.Y.'nin "Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" dedi. Üç çocuğa, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.


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Anahtar Kelimeler:
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