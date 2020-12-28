Haluk Levent'in sözleri korkuttu! 'Şarlatanlar köpek ve kedilerin ayaklarını keserek...'

Antalya'da bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra öldürülen yavru kedinin bulunduğu bölgede, yine bacakları kesilerek öldürülmüş bir kedi bulunmuştu.

Şarkıcı Haluk Levent bu haberi paylaştı. Levent'in söylediği sözler herkesi korkuttu. Haluk Levent açıklamasında "Çok tehlikeli bir akım ile karşı karşıyayız. (Aldığımız duyumlardan) Şarlatanlar köpek ve kedilerin ayaklarını keserek büyü bozduklarını dile getirip para kazanıyorlar. Maalesef bu tür olayları daha çok göreceğiz gibi" dedi.

Haluk Levent'in bu paylaşımı bölge halkını korkuttu. Levent bu olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.



