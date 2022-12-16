Haluk Levent'in Twitter isyanı: Yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor

Haluk Levent, Twitter hesabından kendisinden habersiz şekilde beğeni yapıldığını ifade edrek esprili bir dille isyan etti.

"SENİNLE PAPAZ OLACAĞIZ"

Twitter'ın sahibi Elon Musk'a seslenen Levent şu ifadeleri kullandı:

"Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweetler görüyorum. 1 ay önce de 9 beğeni silmiştim yine sildim şimdi. Hadi politik tweet bir yana 'Seren Serengil, Bircan Bali ile kavga etti' tweetini niye beğeneyim ya? Bak Elon! Seninle papaz olacağız bu gidişle."

"TWITTER BENİM YERİME BEĞENMEKTEN BIKMADI"

Hızını alamayan Haluk Levent, Twitter profiline de açıklayıcı bir yazı yazdı.

Ünlü sanatçı, "Beğenilere aldanmayın yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor. Ben silmekten bıktım Twitter benim yerime beğenmekten bıkmadı" notuyla takipçilerine konuyu açıkladı.

