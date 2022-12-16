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Haluk Levent'in Twitter isyanı: Yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor

16.12.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan Seren Serengil ile Bircan Bali'nin kavga haberine kendi hesabından sahte beğeni atılmasına sitem etti. Elon Musk'a seslenen Haluk Levent, "Seninle papaz olacağız" dedi. Levent, Twitter profiline de "Beğenilere aldanmayın yemin ederim ben değil Elon Musk" beğeniyor yazdı.

Haluk Levent'in Twitter isyanı: Yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor

Haluk Levent, Twitter hesabından kendisinden habersiz şekilde beğeni yapıldığını ifade edrek esprili bir dille isyan etti.

"SENİNLE PAPAZ OLACAĞIZ"

Twitter'ın sahibi Elon Musk'a seslenen Levent şu ifadeleri kullandı:
"Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweetler görüyorum. 1 ay önce de 9 beğeni silmiştim yine sildim şimdi. Hadi politik tweet bir yana 'Seren Serengil, Bircan Bali ile kavga etti' tweetini niye beğeneyim ya? Bak Elon! Seninle papaz olacağız bu gidişle."

"TWITTER BENİM YERİME BEĞENMEKTEN BIKMADI"

Hızını alamayan Haluk Levent, Twitter profiline de açıklayıcı bir yazı yazdı.

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Ünlü sanatçı, "Beğenilere aldanmayın yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor. Ben silmekten bıktım Twitter benim yerime beğenmekten bıkmadı" notuyla takipçilerine konuyu açıkladı.

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