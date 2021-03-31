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Haluk Levent işsiz kalan müzisyenlere destek için reklam filminde oynadı

31.03.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent pandemi nedeniyle işsiz kalan müzik emekçilerine destek olmak için bir reklam filminde oynadı. 51 müzisyenin hesabına 3’er bin TL yatırdı. Sosyal medyada Levent’e ‘Helal olsun’ mesajları yağıyor.

Haluk Levent işsiz kalan müzisyenlere destek için reklam filminde oynadı

Geçtiğimiz ay Birlik Sendikası'yla birlikte pandemi sırasında işsiz kalan müzik emekçilerine destek faaliyetlerine başlayacağını açıklayan Haluk Levent, ilk çalışmasında 51 müzik emekçisine 3 bin lira gelir sağladı.

Birlik Sendikası'nın açıklamasına göre Bitexen Teknoloji A.Ş nin reklam filminde oynayan Haluk Levent reklam gelirinden elde ettiği kazancın büyük bir bölümü Birlik Sendikası üyesi ihtiyaç sahibi müzik emekçilerine verdi.

Hisse alım satım ve kripto para borsası ile ilgili reklam filminde eğlenceli bir çekim gerçekleştirdiğini söyleyen sanatçı “Birlik Sendikası ile yakında yine işbirliği yapacağız ve birçok müzik emekçisine destek olacağız” dedi.

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Konuya ilişkin Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi’nde yapılan açıklamada, “Salgın koşullarının müzik sektöründe yol açtığı yıkımın bir nebze hafifletilmesi için ihtiyaç sahibi Birlik Sendikası üyesi müzik emekçilerine yönelik, müzisyen Haluk Levent ile bir dayanışma ve yardımlaşma projesi hayata geçirilmiş; bugün itibariyle Haluk Levent’in reklam gelirinden elde ettiği kazancın büyük bir bölümü Birlik Sendikası üyesi ihtiyaç sahibi 51 müzik emekçisine 3’er bin TL şeklinde ulaştırılmıştır” denildi.

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Haluk Levent
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