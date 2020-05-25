Haluk Levent Kaş için harekete geçti! 'Bakanlığı ziyaret edip...'

Haluk Levent, Antalya'nın Kaş ilçe merkezindeki doğa cenneti Çukurbağ Yarımadası'nda çıkan ve 25 dönüm alanın yandığı bölgenin ağaçlandırılması için çalışacaklarını belirterek, "İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip, fidanlar için gün almak" dedi.

Kaş'ta dün gece aydınlatma direğinin ampul kısmının eriyerek yere düşmesi sonucu başlayan yangında, yaklaşık 25 dönüm makilik ve zeytinlik alan kül oldu. Dünyanın ender güzelliklerden biri olan Çukurbağ Yarımadası'ndaki yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

YANAN BÖLGEYİ AĞAÇLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞACAK

AHBAB Derneği'nin kurucusu olarak birçok sosyal etkinliğe imza atan sanatçı Haluk Levent, yangının ardından Twitter'den bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından yanan bölgenin havadan görüntülediği fotoğrafı paylaşan Haluk Levent,"Kaş'ta yanan (yakılan) yer için etiketleyen arkadaşlar. Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin. İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip, fidanlar için gün almak" ifadelerine yer verdi.