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Haluk Levent Kaş için harekete geçti! 'Bakanlığı ziyaret edip...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın Çukurbağ Yarımadası'nda çıkan ve 25 dönüm alanın yandığı bölgenin ağaçlandırılması için çalışacaklarının müjdesini verdi.

Haluk Levent Kaş için harekete geçti! 'Bakanlığı ziyaret edip...'

Haluk Levent, Antalya'nın Kaş ilçe merkezindeki doğa cenneti Çukurbağ Yarımadası'nda çıkan ve 25 dönüm alanın yandığı bölgenin ağaçlandırılması için çalışacaklarını belirterek, "İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip, fidanlar için gün almak" dedi.

Kaş'ta dün gece aydınlatma direğinin ampul kısmının eriyerek yere düşmesi sonucu başlayan yangında, yaklaşık 25 dönüm makilik ve zeytinlik alan kül oldu. Dünyanın ender güzelliklerden biri olan Çukurbağ Yarımadası'ndaki yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

YANAN BÖLGEYİ AĞAÇLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞACAK

AHBAB Derneği'nin kurucusu olarak birçok sosyal etkinliğe imza atan sanatçı Haluk Levent, yangının ardından Twitter'den bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından yanan bölgenin havadan görüntülediği fotoğrafı paylaşan Haluk Levent,"Kaş'ta yanan (yakılan) yer için etiketleyen arkadaşlar. Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin. İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip, fidanlar için gün almak" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Kaş ilçe merkezindeki Çukurbağ Yarımadası'ndaki makilik ve zeytinlik alanda önce gece orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne bağlı su tankeri ve çok sayıda personelle AKUT Kaş Kalkan Ekibi'nden 10 gönüllü yönlendirildi. Yangının bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbir amacıyla bölgedeki evler boşaltıldı. Alevler bölgedeki lüks villalara 15- 20 metre kadara söndürüldü.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
akp lilerede pkk lılar yakıyor diye kandırıyorlar yakanlar belli kendi yandaş kişiler,daha öncede urlada bir sürü yerden başlayarak yangın çıkmıştı ,yakında oralar belkide imara açılmıştır,bazı yerlerin rantı gizli yapılıyor bunlara çok büyük şirketler dahil oluyor hatta araplara peşkeş çekiyorlar,amaçlarının ne olduğunu piyonlarının anlayacak zekası yok
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