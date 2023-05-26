MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent şikayetçi olmuştu... Deniz Akkaya ifade verdi! Adliye önünde çok konuşulacak sözler

Haluk Levent şikayetçi olmuştu... Deniz Akkaya ifade verdi! Adliye önünde çok konuşulacak sözler

26.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e 6 Şubat'ta yaşanan deprem sırasında toplanan bağışlarla alakalı olarak iddialarda bulunarak hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Akkaya, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından basın açıklaması yapan Akkaya, "Çok insan daha ağır şeyler söyledi. Ama sıkıntı yok, ben vatandaş olarak gereğini yaptım, bu adama para teslim etmeyin" dedi.

Haluk Levent şikayetçi olmuştu... Deniz Akkaya ifade verdi! Adliye önünde çok konuşulacak sözler

Haluk Levent'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Akkaya, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosunda şüpheli olarak ifade veren Akkaya, suçlamaları kabul etmedi.

"ORTAYA ÇOK CİDDİ İDDİALAR ATILMIŞTIR"

Akkaya, "6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra milyonlarca vatandaşımız depremzedelere destek olmak için çeşitli kurum ve kuruluşlara önemli milyarca liralık yardım yapmıştır. Yardım yapılan kuruluşların başında da müştekinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu AHBAP Derneği bulunmaktadır. Sadece bu derneğe milyarlarca lira bağış yapılmıştır. Yardımların toplanmasından sonra, bu derneğin toplanan yardımları ne şekilde kullandığı, kendisine yapılan bağışlara sahip çıkıp çıkmadığı, bunlar amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atılmıştır" dedi.

b94620a16d99848a9363bfa92b9be501

"SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI DİLE GETİRDİM"

Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık ve sahtecilik iddialarından ötürü birçok davalar açıldığını söyleyen Akkaya, "Müşteki, depremzedelere yardım için toplanan parayla Kızılay'dan çadır satın almış ve toplum vicdanını da yaralamıştır. Genel olarak sosyal medyadaki iddiaları dile getirdim. Benim buradaki amacım AHBAP derneğinin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki gereği gibi değerlendirmediği ve halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti" diye konuştu.

"ALGI YARATMAYA ÇALIŞMIŞLARDIR"

Hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Halkı yanıltıcı bilgi yayma" ve "İftira" suçlarından şikayette bulunulduğunu belirten Akkaya, sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu belirterek "Bu suçları işlemedim.Bu paylaşımların bir bölümünü kötü niyetle keserek ve benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı yaratmaya çalışmışlardır" dedi.

ce396693f9c2c893dbc0f985820b1465

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İfadesinin ardından adliye önündeki meydanda basın açıklaması yapan Akkaya, konuyu siyasileştirenlere gönül koyduğunu belirterek "Bu konunun herhangi siyasi bir konuyla yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Beni siyasi görüşümün karşısında olan da, yanında olan da bu konuyla ilgili çok enteresan haberler yaptı. Bu konuyu herkes biliyor. Sanat dünyasında herkes bu konuyu konuşuyor. İş adamları bu konuyu konuşuyor, Kıbrıs kumarhanelerinde zaten dilden dile yayılmış. Hiç pişman değilim. Ama ülkemizde 'Adam sendecilik, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' konsepti içerisinde. Bunu benden başka kimse söylemezdi" dedi.

Dolandırıcılığın siyasi kimliği olmadığını ifade eden Akkaya, mağdurlar arasında 125 bin dolarını kaptıran çok popüler bir oyuncu olduğunu ve kendisi bunu yazınca tahsilat yapıldığını iddia etti. Akkaya, "Çok insan daha ağır şeyler söyledi. Ama sıkıntı yok, ben vatandaş olarak gereğini yaptım, bu adama para teslim etmeyin" dedi.

Akkaya'nın avukatı Merve Uçanok da, suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığına yönelik ifade verdiklerini ve müvekkiline bu konuyla ilgili mağduriyetler geldiğini ve bunlarla ilgili belgeler sunacaklarını belirtti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üstsüz poz verdi! Göğüs uçlarını eliyle kapattıÜstsüz poz verdi! Göğüs uçlarını eliyle kapattı
Biricik Suden kaslarını paylaştı! Son haline gelen yorumlara şaşırtan ilişki yanıtıBiricik Suden kaslarını paylaştı! Son haline gelen yorumlara şaşırtan ilişki yanıtı
Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu! "Bir takım taraftarı gibi değil..."Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu! "Bir takım taraftarı gibi değil..."
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Haluk Levent Ahbap Derneği ahbap aktan

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin kendisinden destek isteyen CHP'lilere verdiği yanıta inanamadı! 'Şu kulaklarım duydu' diyerek açıkladı

Muharrem İnce'nin kendisinden destek isteyen CHP'lilere verdiği yanıta inanamadı! 'Şu kulaklarım duydu' diyerek açıkladı

Haziran için plan yapanları şaşırttı 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor'

Haziran için plan yapanları şaşırttı 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor'

İddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Canlı yayında rakam vererek açıkladı! Temmuz...

Canlı yayında rakam vererek açıkladı! Temmuz...

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

İlginizi Çekebilir

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.