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Haluk Levent siyasete mi girecek? Sosyal medyada çıkan 'adaylık' iddialarına açıklama yaptı

21.01.2023 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada hakkında çıkan 'adaylık' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Siyasete girmeyeceğini belirten Levent, siyasi parti yetkilileriyle ‘Uyuşmayalım’ projesiyle ilgili görüştüklerini ve teklif aldığını söyledi.

Haluk Levent siyasete mi girecek? Sosyal medyada çıkan 'adaylık' iddialarına açıklama yaptı

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, hakkında çıkan iddiaya yanıt verdi.

Geçen günlerde YouTube yayıncısı Adem Metan, "Net kulis bilgisi" diyerek, en güçlü iki partinin bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istediklerini söyledi. Gazeteci Candaş Tolga Işık da, "Evet ama milletvekili olsun diye, Cumhurbaşkanı olsun diye değil. Bu şekilde birçok isim var bu arada, normal..." yorumunu yaptı.

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"ADAYLIK YOK CANLARIM"

Siyasi parti yetkilileriyle görüştüğünü bir teklif aldığını ancak bunun milletvekilliği teklifi olmadığını belirten Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

"Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi. Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım."

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Haluk Levent sosyal medya ele istedi

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