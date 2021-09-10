Haluk Levent, SMA’lı çocuklar için destek istedi: 82 milyon dolar yatması lazım

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardıma koşan ünlü sanatçı Haluk Levent, bu sefer SMA’lı çocuklar için destek istedi.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Haluk Levent, hastalığı atlattıktan sonra ara verdiği konserlere geri dönerek Kuruçeşme’de sahne aldı.

SMA’LI ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK İSTEDİ

Haluk Levet, Twitter hesabından paylaşım yaparak destek istedi.

Haluk Levent paylaşımında, “Her gün SMA’lı çocukları paylaşıyoruz. Ve her akşam İnstagram’dan canlı yayınlara katılıyorum. Bir uçağa 78 çocuğumuzu bindirip Dubai’ye tedaviye götürmek istiyorum. 82 milyon dolar yatması lazım. Onun ömür boyu kölesi olayım Ömür boyu ona çalışayım” sözlerini yazdı.

Haluk Levent’in paylaşımı çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.

