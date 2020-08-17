Haluk Levent sözünü tuttu

Haluk Levent, verdiği sözü tuttu ve en güzel şarkılarını kamp ateşi başında seslendirdi. Şarkılarıyla gönülleri fetheden Haluk Levent, yürüttüğü kampanyalarla da ihtiyaç sahiplerinin dertlerine ortak olmaya devam ediyor.

Haluk Levent, hastası bulunan evlere beraber yardım ulaştırdığı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya daha önce verdiği ziyaret sözüne istinaden büyük bir sürpriz yaptı. Radyo ve sosyal medya dünyasının sevilen tanınmış isimleri ile Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kampı’nda olan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya sürpriz yapan Haluk Levent hem ziyaret sözünü yerine getirdi hem de güzel şarkılarıyla geceyi müzik ziyafetiyle süsledi.

Haluk Levent, müziğin birleştiriciliğini toplumsal duyarlılık ile buluşturmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun her kesimine ulaşan Tuzla Belediyesi tarafından yardım ulaştırılan üç aile için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile özel bir çalışma gerçekleştiren Haluk Levent sürpriz bir ziyarette bulundu. Haluk Levent, radyo ve sosyal medya dünyasının tanınan isimleri ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ev sahipliğinde geçtiğimiz gün Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda bir araya geldi.