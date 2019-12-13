Haluk Levent sözünü tuttu! Kanseri yenen hayranıyla çiftetelli oynadı

Pamukkale ilçesinde yaşayan evli bir çocuk annesi Çiğdem Arık, geçen yıl meme kanseri olduğunu öğrendi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde Arık’ın kanserin en tehlikeli dönemi olan 4’üncü evresinde olduğu tespit edildi. Arık’a hastanede 6 ay boyunca tedavisi yapıldı, ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Arık Ailesi, çareyi İstanbul’da özel bir hastaneye gitmekte buldu.

Maddi durumları iyi olmayan aileye sevenleri destek çıktı. Aile, burada 6 ay tedavi boyunca 130 bin lira para harcadı. İstanbul’da yapılan kemoterapi tedavisinde 14 santimetre olan kanser kitlesi 3 santimetreye kadar düşürüldü. Çiğdem Arık, daha sonra ameliyat olmak için Denizli’ye döndü. Kanser kitlesinin küçülmesiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde 7 saat süren bir ameliyata alınan Arık’ın sol memesi, 3 kaburgası, göğüs kafesi ön kemiği ve lenf bezleri alındı. Ameliyattan sonra yapılan kontrollerde Arık’ın kanseri yendiği ortaya çıktı.

‘EŞİMİN DESTEĞİYLE KANSERİ YENDİM’

Kansere yakalandığını öğrendiğinde çok ağladığını ifade eden Çiğdem Arık, şöyle konuştu: “İnsan, kanser olduğunu kendine yediremiyor. Çok zor bir durum. Eşimi ve kızımı düşündüm. Güçlü olmak zorundaydım. Hastanede doktorların benim için ‘Yapacak bir şey yok’, ‘Masada kalırsın’ dediklerini bile duydum. Ama yılmadım, kanseri yeneceğime dair hep umutla yaşadım. Denizli’deki 6 aylık tedavi hiçbir işe yaramadı. İstanbul’da yapılan tedavi de ise kanser kitlesi küçülünce ameliyat şansı doğdu. Bana daha önce ‘Ölürsün’ diyorlardı. İnatla yaşamaya devam ettim. Kızımın annesiz kalmasına göz yumamazdım. Doktorlar ameliyatın zor olacağını, mememin birinin alınacağını söylediler, Hiçbiri umurumda olmadı. 7 saat sonra gözümü açtığımda çok huzurluydum. Büyük ağrılara bile katlandım. Vücudumdaki kesik izlerini çiçek gibi düşündüm. İnsanlar kanserden korkmasınlar, geç kalmaktan korksunlar. Hastalığım boyunca eşim yanımdan hiç ayrılmadı, onun desteği, verdiği moralle kanseri yendim.”