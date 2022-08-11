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  4. Haluk Levent sözünü tuttu! Kanseri yenen minik hayranıyla böyle dans etti

Haluk Levent sözünü tuttu! Kanseri yenen minik hayranıyla böyle dans etti

11.08.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Kuruçeşme Açıkhava sahnesindeki konserinde hayranlarıyla buluştu. Minik hayranı Eylül'ü sahnesinde ağırlayan ve onunla birlikte dans eden Levent, "Ona dedim ki kanseri yendiğin gün seninle dans edeceğim ve yendi, yendi, yendi” sözleriyle müjdeli haberi duyurdu.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, Kuruçeşme Açıkhava'daki konserinde kanseri yenen bir çocuk ile dans etti.

SÖZÜNÜ TUTTU

Kanseri yenen minik hayranı Eylül’ü sahnesinde ağırlayan sanatçı, “Ona dedim ki kanseri yendiğin gün seninle dans edeceğim ve yendi, yendi, yendi” sözleriyle güzel haberi duyurduktan sonra sözünü tuttu.

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Levent, minik Eylül ile birlikte 'Çemberimde Gül Oya' şarkısında dans etti. Konseri izleyen hayranları ise mutlu anlara alkışlarıyla eşlik etti.

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Haluk Levent
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