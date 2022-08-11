Haluk Levent sözünü tuttu! Kanseri yenen minik hayranıyla böyle dans etti

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, Kuruçeşme Açıkhava'daki konserinde kanseri yenen bir çocuk ile dans etti.

SÖZÜNÜ TUTTU

Kanseri yenen minik hayranı Eylül’ü sahnesinde ağırlayan sanatçı, “Ona dedim ki kanseri yendiğin gün seninle dans edeceğim ve yendi, yendi, yendi” sözleriyle güzel haberi duyurduktan sonra sözünü tuttu.

Levent, minik Eylül ile birlikte 'Çemberimde Gül Oya' şarkısında dans etti. Konseri izleyen hayranları ise mutlu anlara alkışlarıyla eşlik etti.



