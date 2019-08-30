Haluk Levent’ten Diyanet paylaşımı: Diyanet’in sitesinden...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesi sosyal medyada gündem oldu. Cuma hutbesinde zaferden ve vatan bütünlüğünden bahsedilirken Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmaması tepkilere yol açtı.

Sosyal medyada bu konunun gündem olmasından sonra bir paylaşım da Haluk Levent’ten geldi. AHBAP Derneği üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve onların derdine merhem olmaya çalışan Levent, hutbede Atatürk’ün adının olmamasıyla ilgili olarak kendisine çok sayıda mesaj geldiğini söylerek şunları yazdı:

"Diyanet’in sitesinden 30 Ağustos için yayınladığı mesajda Atatürk ismi yok diye niçin bana twit atıyorsunuz ülen? Bu ülkenin resmi kurumlarını etiketleyin, ordusunu, polisini, etiketleyin!

Hem sitede yoksa ne dert ediyorsunuz? Kalbimizden, ruhumuzdan ölüm dahi ayırabilir mi?

Burada 'ordu' dememem gerekiyordu. Resmi kurumlar yeterli. Bazıları 'darbeyi çağrıştırır' diye yazmış doğru yazmış. Ordu haricinde tüm kurumları etiketleyin işte ülen..."

