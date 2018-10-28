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Haluk Levent'ten hayranına büyük jest! Konser için ailesinden izin aldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Talas'ta konser verdi. Konser öncesi sosyal medya üzerinden sevenleri ile buluşan Levent'e bir hayranının ailesinin konsere gitmesine izin vermediğini söylemesi üzerine hayranının evine giderek ailesinden izin alıp konserine götürdü.

Haluk Levent'ten hayranına büyük jest! Konser için ailesinden izin aldı!

Talas ilçesinde Rıfat Yıldırım Yaşam Park’ta vatandaşlar, Haluk Levent ile unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Haluk Levent, zaman zaman hayranları ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak görüşmeye devam ediyor.

'EVİMİN DİBİNDEKİ KONSERE GİDEMİYORUM'
Esra Çakır isimli bir hayranı Haluk Levent’e sosyal medyadan, "Allah’ım neden erkek değilim? Neden evimin dibindeki konsere gidemiyorum’ yazdı.

Bunun üzerine Levent, "Babana, annene söyle gelip izin alayım" yanıtını verdi.

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BABASINDAN İZİN ALDI

Kayseri’ye geldiğinde, ailenin evine giden Levent evden fotoğraf paylaşarak, "Annemiz içeride kahveleri yapıyor. Kızımızı konsere götürmek için babadan izin istedik. Kızımızı bizlere teslim etti" dedi.

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SOĞUK HAVAYA RAĞMEN SAHNEDE KALDI

Hayranını da alarak konser vereceği Yaşam Parka giden sanatçı Haluk Levent soğuk havaya rağmen sahnede yaklaşık 1,5 saat kaldı ve sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent talas konser

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