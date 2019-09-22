Haluk Levent’ten Neslican Tay paylaşımı! 'Konserin gelirinden...'

Haluk Levent, dördüncü kez kansere yakalanan ve geçtiğimiz gün hayata gözlerini yuman Neslican Tay için anıt mezar yaptıracağını duyurdu. Ünlü sanatçı, bugün ve yarın vereceği konserlerin geliriyle diğer kanser hastalarına mücadelesiyle örnek olması adına anıt mezar yaptırma sözü verdi.

İşte sanatçının o açıklaması:

"Bugün Bandırma , yarın Ankara konserlerimi iptal edemiyorum.

Şöyle bir karar aldım.

Bu iki konserin gelirinden Neslican'a bir anıt mezar yaptıracağım.

Kanser illeti ile savaşan tüm canlara örnek olsun onun mücadelesi.

Ailesine de sözünü verdim.

Siz de şahitsiniz!”

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize’ye uğurlandı. Levent aileye eşlik edemeyince onunla ilgili de bi açıklama yapmadı.

"Neslican'ı ailesi ile birlikte Rize'ye uğurladık.

Yarın öğle namazı ardından toprağa verilecek. Ahbap'lar ailenin yanında Rize'ye yolculuk yapıyorlar.

Bugün Bandırma yarın Ankara konserlerim olduğundan katılamıyorum.

Onun anısını yaşatmak Haluk abisinin boynunun borcu olacak!"



