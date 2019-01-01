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Haluk Levent'ten yeni yıl paylaşımı: Argo da olsa yazacağım

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Haluk Levent'in yeni yıl paylaşımı olay oldu! Twitter üzerinden esprili bir açıklama yapan Levent "tanıyan bilir küfürbaz bir adamım" dedi ve...

Haluk Levent'ten yeni yıl paylaşımı: Argo da olsa yazacağım

Kuruculuğunu üstlendiği AHBAP derneği üzerinden Türkiye'nin pek çok yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Geride bıraktığımız yıl boyunca çok koşturan ve içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Haluk Levent aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla da adından söz ettirdi.

Özellikle yer aldığı reklam projelerinden aldığı ücretler konusunda espriler yapan Levent bu defa takipçilerinin yeni yılını kutladı.

İşte Levent’in yeni yıl kutlaması…

haluk-levent-ic

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