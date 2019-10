Haluk Levent, Tuğba hakkındaki araştırmasını tamamladı

Tuğba'nın metrobüsteki görüntüleri incelendi. Hayko Cepkin konserinden sonra arkadaşlarıyla kostüm partisi yapılmış. Kulağında kulaklık ile müzik dinliyor. Hayatında uyuşturucu, sigara dahi alışkanlığı olmamış. Tuğba kronik astım hastası ve annesine her dakika bakmak zorunda. Annesini dövdüğüne ilişkin hiç bir kanıt bulamadık. Annesi de “hayır tabii ki 1 yıl hastanedeydim her an yanımdaydı şimdi de her saniye bana bakıyor” diyor. Yani kızımız ile ilgili “satanist ayyaş uyuşturucu bağımlısı” gibi hiç bir bulguya rastlamadık.

“KESİN KANIT GEREKİYOR”

İddalar ekran görüntüleri vs çok var ama bize kesin kanıt gerekiyor. Aldığımız izlenim 19 yaşındaki kızın üzerinde kocaman bir dünyanın yükü var. Düşünün annesi 3 yaşında bir çocuk gibi ve devamlı bakım gerekiyor ve her şeyi ama her şeyi ile Tuğba ilgileniyor. Küçük kardeş Sedat ise heyecanlı belli ki babasının tutuklanmasına çok kızgın ve üzgün.Sebebini Tuğba'ya bağlıyor. Aile Sosyal Politikalar bakanlığı da devrede zaten. Bizler mahkeme sürecini bekleyeceğiz artık.