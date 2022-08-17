Haluk Levent yardımsever aileyle buluştu! O anları paylaştı

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda zor durumda olan bir aileye destek için sosyal medya hesabından çağrı yapmıştı.

ZOR DURUMDAKİ AİLEYE DESTEK İSTEMİŞTİ

Levent paylaşımında "Buket torunuyla açıkta ve çaresiz. Eşya lazım , tadilat lazım. Ayşe’nin 3 yaşındaki oğlu otizmli. Eşi işsiz kaldı, kendisi çocuklara bakmalı. Çocuğu için eğitim, yol, konaklama ve eşya desteği lazım. 43.500 TL'yi kim ki karşılar ona bir meyve kokteyli hazırlayacağım" yazmıştı.

Daha sonra ise yeni gelişmeyi paylaşan Haluk Levent "Sevgili kardeşim Okan Koca aradı. 'Ağabey bir meyve kokteyli önemli mi bir çay içsek de yeter' dedi. İçmez miyiz!????Teşekkürler Okan" ifadelerini kullanmıştı.

"HEMEN KABUL ETTİM HEMEN"

Verdiği sözü tutan Haluk Levent, yardımsever aileyle buluştu. Aileyle kahvaltı sofrasında çekilen fotoğrafı paylaşan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Evet üstteki twitte gördüğünüz gibi söz vermiştim çay içeceğiz diye. Okan 'Ağabey annem yaylada kahvaltı hazırlamış. Bizi kırmazsan davet etmek istiyoruz' dedi.

Ben de “Olmaz Okan kabul edemem bu hiç etik olmaz” dedim. Ve hemen kabul ettim. Hemen"



