Mynet Trend

Haluk Levent yardımsever kişinin evine gidip kahvaltı hazırladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 07.04.2019 21:04 | Son Güncelleme

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ve çok sayıda kişiye yardım ulaştıran sanatçı Haluk Levent, yardımsever bir takipçisine verdiği sözünü tuttu. Ünlü sanatçı takipçisini evine giderek aileye kahvaltı hazırladı.

Yaptıklarıyla milyonların gönlünde taht kuran Haluk Levent, 14 günlük Betül bebeğin göz ameliyatı için harekete geçmişti. Levent aynı zamanda, Uşak'ta evi harap durumda olan yaşlı vatandaşın evini yaptıran kişiye kahvaltı hazırlama sözü verdi.

Yardımsever bir takipçisi ise Betül'ün göz ameliyatını üstlenirken, yine bir çocuğa işitme cihazı alınması ve yaşlı vatandaşın evinin yapımına da destek verdi. Haluk Levent ise sosyal medyadan duyurduğu sözünü tuttu. Pazar sabahı takipçisinin evine giden Haluk Levent elleriyle aileye kahvaltı hazırladı. Ünlü sanatçı o görüntüleri, 'Söz vermiştim. Betül’ün göz ameliyatı, bir çoçuğumuza işitme cihazı ve Uşak’ta Mustafa amcanızın ev yapımına destek veren Candoğan beyin ailesine kendi ellerimle kahvaltı hazırladı' notuyla duyurdu.


PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunduDehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu
Nisan ayında kar keyfi! Kalınlığı 1 metreyi bulduNisan ayında kar keyfi! Kalınlığı 1 metreyi buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haluk levent ahbap

En Çok Okunan Trend Haberler

Cep telefonu alanlar dikkat! Flaş karar

Cep telefonu alanlar dikkat! Flaş karar

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

Fuhuş için kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti! Kayda alıp...

Fuhuş için kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti! Kayda alıp...

Yok böyle olay! Eşinin onu aldattığını öğrenince...

Yok böyle olay! Eşinin onu aldattığını öğrenince...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

Nisan ayında kar keyfi! Kalınlığı 1 metreyi buldu

Nisan ayında kar keyfi! Kalınlığı 1 metreyi buldu

Madrid sokaklarında satılan esrarın çoğunda 'insan dışkısı izi bulundu'

Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!

Taksim'de atlı polisleri gören telefona sarıldı!

Taksim'de atlı polisleri gören telefona sarıldı!

Korku dolu dakikalar! İntihara kalkıştı, polis son anda yakaladı

Korku dolu dakikalar! Tam o an...

Defne Yaprağını Yakıp 10 Dakika Bekledikten Sonra Bakın Neler Oluyor

Defne yaprağını yakın 10 dakika sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.