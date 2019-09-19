Haluk Levent yoğun bakımdaki Neslican Tay'ı ziyaret etti

Yıllardır kansere karşı verdiği mücadeleyle sosyal medyada milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı. Dördüncü kez kansere yakalanan Tay'ı ziyaret eden Haluk Levent ise Tay'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Neslican Tay, bacağındaki tümör nedeniyle 2018 yılında bacağını kaybetmiş, 3 kez kanseri yenmiş ve 4. kez kansere yakalanmıştı. Kanserle olan mücadelesini her daim güler yüzle karşılayarak herkese örnek olan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı.
"SAVAŞIYOR ŞU ANDA"
Neslican'ı ziyaret eden AHBAP Genel Başkanı Sanatçı Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Medipol Bağcılardaydım az önce... Size Neslican Tay'ı anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi... O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor... Haydi be canım kalk ayağa!" dedi.
NESLİCAN TAY KİMDİR?
Neslican Tay, son günlerde kansere karşı verdiği mücadele nedeniyle birçok kişinin yakından takip ettiği isim. 4. kez kansere yakalanan genç Neslican, yumuşak doku ve akciğer gibi kanser türleriyle mücadele ediyor.
Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.
Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.
Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.
KENDİSİNE 'DEMİR KADIN' DİYOR
2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.
Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi veriyor.
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