MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamam sahnesi topa tutulmuştu! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Hamam sahnesi topa tutulmuştu! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

29.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekrana kilitledi. Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Suna karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu Beril Pozam'ın sır gibi sakladığı sevgilisi Masumlar Apartmanı dizisinin yakışıklı oyuncusu çıktı.

Hamam sahnesi topa tutulmuştu! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Star TV'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Beril Pozam, özel hayatını magazin basınından uzak yaşamayı tercih ediyor. Beril Pozam'ın gizli aşkını görenler şaşıp kaldı.

27 yaşındaki güzel oyuncu Bilkent Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

2019 yılında yayınlanan AVM Sakini dizisiyle oyunculuk kariyeri başlayan Pozam; Afili Aşk, Akrep, Olağan Şüpheliler, Ada Masalı ve Baba gibi dizilerde rol aldı.

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Şimdilerde Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını ile izleyici karşısına çıkan Pozam, geçtiğimiz günlerde yer aldığı hamam sahnesi nedeniyle tepki toplamıştı.

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Dizinin ilk bölümünde hamamda görücülerinin karşısına çıkan Pozam, havluyu tamamen çıkarıp çıplak kaldığı sahne ile sosyal medyada topa tutuldu. İzleyiciler, ''Hala hamamdan kız mı seçiyorlar cidden!'' ve ''Bunlar ne kadar çağ dışı sahneler'' diyerek oyuncuları ve senaristleri eleştirdi.

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Hamam sahnesi topa tutulmuştu! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

SEVGİLİSİ REYTİNG REKORTMENİ DİZİNİN YILDIZI ÇIKTI

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Beril Pozam'ın gizli aşkı, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı çıktı.

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in eşi Esat'a hayat veren Uğur Uzunel, meslektaşı Beril Pozam ile uzun soluklu bir aşk yaşıyor.

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Uğur Uzunel ve Beril Pozam, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte rol almışlardı.

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Beril Pozam, Afili Aşk dizisinde Uğur Uzunel'in yengesi Nazmiye'ye hayat veriyordu.

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Uğur Uzunel, sevgilisi Beril Pozam'ın fotoğraflarına sevgi dolu yorumlar yapmaktan geri durmuyor.

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Hamamda çıplak kalmıştı! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzel sunucunun oğlunu görenler şaşkına döndü!Güzel sunucunun oğlunu görenler şaşkına döndü!
Muhteşem manzaralı lüks evini satma kararı aldı! İşte değeriMuhteşem manzaralı lüks evini satma kararı aldı! İşte değeri
Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındıKorkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Uğur Uzunel beril pozam masumlar apartmanı yalı çapkını Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri tekindor aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

İlginizi Çekebilir

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.