Hamam sahnesi topa tutulmuştu! Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli aşkı da ünlü çıktı

Star TV'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Beril Pozam, özel hayatını magazin basınından uzak yaşamayı tercih ediyor. Beril Pozam'ın gizli aşkını görenler şaşıp kaldı.

27 yaşındaki güzel oyuncu Bilkent Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

2019 yılında yayınlanan AVM Sakini dizisiyle oyunculuk kariyeri başlayan Pozam; Afili Aşk, Akrep, Olağan Şüpheliler, Ada Masalı ve Baba gibi dizilerde rol aldı.

Şimdilerde Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını ile izleyici karşısına çıkan Pozam, geçtiğimiz günlerde yer aldığı hamam sahnesi nedeniyle tepki toplamıştı.

Dizinin ilk bölümünde hamamda görücülerinin karşısına çıkan Pozam, havluyu tamamen çıkarıp çıplak kaldığı sahne ile sosyal medyada topa tutuldu. İzleyiciler, ''Hala hamamdan kız mı seçiyorlar cidden!'' ve ''Bunlar ne kadar çağ dışı sahneler'' diyerek oyuncuları ve senaristleri eleştirdi.

SEVGİLİSİ REYTİNG REKORTMENİ DİZİNİN YILDIZI ÇIKTI

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Beril Pozam'ın gizli aşkı, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı çıktı.

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in eşi Esat'a hayat veren Uğur Uzunel, meslektaşı Beril Pozam ile uzun soluklu bir aşk yaşıyor.

Uğur Uzunel ve Beril Pozam, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte rol almışlardı.

Beril Pozam, Afili Aşk dizisinde Uğur Uzunel'in yengesi Nazmiye'ye hayat veriyordu.

Uğur Uzunel, sevgilisi Beril Pozam'ın fotoğraflarına sevgi dolu yorumlar yapmaktan geri durmuyor.



