Hamdi Alkan’dan sonra eski eşi Canan Hoşgör de annesini kaybetti!

Hamdi Alkan geçen hafta uzun süredir alzheimer hastalığına karşı savaş veren annesiyle fotoğrafını yayınlayarak “Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki, anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi” yazmıştı.

Bu sabah da Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör acı haberle sarsıldı.

Oyuncu, “Canım annem, pamuğum hayat mücadelesini tamamladı. Allah’ım gani gani rahmet eylesin. Cenazesi yarın öğlen (24 Şubat) Gündoğan köyünde defnedilecektir” bilgisini paylaştı.

Bir süredir Survivor'da olan Zeynep Alkan'ın ise kayıplarında dair bilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.

