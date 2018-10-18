MAGAZİN

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, cesur fotoğrafıyla kendine hayran bıraktı.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"KISKANÇLIK KRİZİNE SOKACAKSINIZ ADAMI"

Instagram hesabından paylaşım yapan Selen Görgüzel Alkan, yine adından söz ettirdi. Alkan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Hamdi paylaşımları görünce ne diyecek acaba? Kıskançık krizine sokacaksınız adamı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Değişmeyen tek şey sizin her fotoğrafta bir öncekinden daha güzel çıkmanız" yorumunu yaptı.

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"EŞİMİN VE KIZIMIN SAÇLARINI MI YOLAYIM" DEMİŞTİ

Hamdi Alkan eşinin cesur paylaşımlar yapmasına izin vermesi eleştirilerine cevap vererek, "Kadın spor yapıyor, sağlıklı görünüyor. Verdiği fotoğrafın anlamı çok açık: Spor yapan, sağlıklı, dinç bir anne. Ne yapayım gidip eşimin, kızımın saçlarını mı yolayım? Böyle mi mutlu olacaksınız? Hayır, bunu yapmayacağım. Dünya yeterince kötü." demişti.

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