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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel cesur pozuyla Instagram'ı salladı! "Kim tutar seni Selen"

31.05.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile boşanmasıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, son zamanlarda müzik çalışmalarına imza attı. Sahne alan ve cesur sahne kıyafetleriyle bir süre gündem olan Görgüzel, Instagram ile adından söz ettiriyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel cesur pozuyla Instagram'ı salladı! "Kim tutar seni Selen"

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel yeni projelerle gündeme geliyor. İşinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da sosyal medyada konuşulan Görgüzel, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

CESUR POZUYLA INSTAGRAM'I SALLADI

43 yaşındaki Selen Görgüzel cesur pozları ve düzgün fiziğiyle genç kızları kıskandırmaya devam ediyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel cesur pozuyla Instagram'ı salladı!

Yaşına rağmen ilgi yağmuruna tutulan Görgüzel, pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel cesur pozuyla Instagram'ı salladı!

Üzerine ceketini aldığı pozuyla cesur görüntüler veren Görgüzel sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel cesur pozuyla Instagram'ı salladı!

Takipçileri o pozlara, "Kim tutar seni Selen", "Hamdi Alkan'dan boşanmak yaramış sana" gibi yorumlar yaptı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel cesur pozuyla Instagram'ı salladı!

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIM"

Eski eşinin zor günlerinde ona destek olmadığına ilişkin iddialara Görgüzel şu yanıtı verdi: ‘Hamdi Bey’in annesi 90 yaşında ve çok uzun zamandır hasta. O gün özellikle bir partileme söz konusu değil o gün sahnedeydim pasta kesildi. Ben o gün orada çalışıyordum. Doğum günümdü mekan sahibi pasta kesti Hamdi Bey de o gün oradaydı basına görünmek istemedi. Sosyal medyada gördükleriniz her zaman doğru değil. Öyle ağır şeyler yazıyorsunuz ki yapmayın benim de canım yanıyor. Eleştiriye her zaman açığım ama hakaret etmeyin. Beni sevmeyebilirsiniz, beni tanımadan bir sürü önyargın vardır ama bana hakaret etme! Onları benim ailem de okuyor, artık canım acıyor yapmayın. Benim 9 yıllık yuvam yıkılmış, yana yakıla sahneye çıktım. Okuduğunuz bir başlıkla yorum yapmayın, araştırın da öyle yazın. Bu süreçte benim canım çok acıdı. Ben çok alışkanlıklarına bağlı bir kadınım. Yıllarca emek ettiğiniz hayatın bir günde bitmesi, her ne kadar bitmesi gerekiyor olsa bile insanın canını acıtıyor. Ben mahkemeden çıktım hıçkıra hıçkıra ağladım. Canım acıyorsa ağlarım. Üzüldüm çünkü… Benim acıma bu kadar duyarsız davranılması üzdü. O evden çıkarken tekrar geri gelecekmişim, tatile gidiyormuşum gibi hissettim.’

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel cesur pozuyla Instagram'ı salladı!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel cesur pozuyla Instagram'ı salladı!

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Hamdi Alkan
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