MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım! "Bu yaşta bu seksilik"

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım! "Bu yaşta bu seksilik"

22.04.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile yollarını ayıran Selen Görgüzel son zamanlarda müzik piyasasında aktif rol alıyor. Sahne anlarını ve pozlarını sık sık paylaşan isim, cesur sahne kıyafetleriyle konuşuluyor. Selen Görgüzel derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım! "Bu yaşta bu seksilik"

Eski eşi Hamdi Alkan'dan ayrılmasıyla uzun süre konuşulan Selen Görgüzel, şimdilerde sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN DERİN YIRTMAÇLI POZ

43 yaşındaki Selen Görgüzel aynı zamanda oyuncudur. 7 Kocalı Hürmüz, Renklerde Kaybolan Hayat filmlerinde oynadı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen isim, yüzünü müzik dünyasına çevirdi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım!

Derin yırtmaçlı poz veren Görgüzel'e, "Bu yaşta bu seksilik", "Poz verecek diye düşecek" gibi yorumlar geldi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım!

Dekolteli ve yırtmaçlı sahne kıyafetleri tercih eden isim düzgün fiziğiyle ilgi topluyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım!

Eski eşi Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı O Hayat Benim dizisinde Cevriye rolünü canlandırdı. Fenomen diziyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkan Şoray'ın kızı göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattıTürkan Şoray'ın kızı göğüslerini önden bağladı! Pozuyla tozu dumana kattı
'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi
Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Hain saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı

Hain saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Başak Cengiz davasında karar!

Başak Cengiz davasında karar!

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Şaşırtan görüntüler! Şangay’da insanlar üst üste kalıyor

Şaşırtan görüntüler! Şangay’da insanlar üst üste kalıyor

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.