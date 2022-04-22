Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den derin yırtmaçlı paylaşım! "Bu yaşta bu seksilik"

Eski eşi Hamdi Alkan'dan ayrılmasıyla uzun süre konuşulan Selen Görgüzel, şimdilerde sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN DERİN YIRTMAÇLI POZ

43 yaşındaki Selen Görgüzel aynı zamanda oyuncudur. 7 Kocalı Hürmüz, Renklerde Kaybolan Hayat filmlerinde oynadı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen isim, yüzünü müzik dünyasına çevirdi.

Derin yırtmaçlı poz veren Görgüzel'e, "Bu yaşta bu seksilik", "Poz verecek diye düşecek" gibi yorumlar geldi.

Dekolteli ve yırtmaçlı sahne kıyafetleri tercih eden isim düzgün fiziğiyle ilgi topluyor.

Eski eşi Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı O Hayat Benim dizisinde Cevriye rolünü canlandırdı. Fenomen diziyle adını geniş kitlelere duyurdu.





