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  4. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

04.08.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatının yanı sıra müzik kariyeriyle de konuşulan Selen Görgüzel, sosyal medya pozlarıyla da takip ediliyor. Son zamanların popüler ismi Görgüzel, geçtiğimiz günlerde yatak odası pozuyla olay olmuştu. Şimdi de sahne pozuyla rüzgar gibi esti.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Hamdi Alkan ile boşanmasıyla uzunca konuşulan Selen Görgüzel, müzik piyasasındaki çalışmalarını sürdürüyor. Sahne aldığı anları paylaşmaya devam eden Görgüzel, kostümüyle dikkat çekti.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde yatak odası pozuyla sosyal medyayı sallamıştı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Şimdi de sahne kıyafetiyle olay oldu.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Derin yırtmaçlı elbisesiyle paylaşım yaptı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

O pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

43 yaşındaki Selen Görgüzel, düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

İşte Görgüzel'in sosyal medya pozları...

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
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