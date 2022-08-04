Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Hamdi Alkan ile boşanmasıyla uzunca konuşulan Selen Görgüzel, müzik piyasasındaki çalışmalarını sürdürüyor. Sahne aldığı anları paylaşmaya devam eden Görgüzel, kostümüyle dikkat çekti.
Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde yatak odası pozuyla sosyal medyayı sallamıştı.
Şimdi de sahne kıyafetiyle olay oldu.
Derin yırtmaçlı elbisesiyle paylaşım yaptı.
O pozuyla çok sayıda beğeni aldı.
43 yaşındaki Selen Görgüzel, düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte Görgüzel'in sosyal medya pozları...
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