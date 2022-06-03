Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan havuzun içinden bikinili poz verdi!

Zeynep Alkan son zamanlarda seyahat içerikli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son pozlarıyla adeta fenomen haline gelen Zeynep Alkan, düzgün fiziğiyle de beğeni topluyor.
23 yaşındaki Zeynep Alkan sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri.
Alkan seyahat içerikli cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Havuzun içinden poz veren güzel, takipçilerinden iltifat içeren yorumlar aldı.
Sosyal medyada 565 bin takipçisi bulunan Alkan'ın oyunculuk deneyimi de bulunuyor.
Alkan, yıllar önce babası Hamdi Alkan'ın yönettiği Arka Sıradakiler dizisinde oyuncu olarak yer almıştı.
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