Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın amuda kalktığı poz sosyal medyaya damga vurdu!

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımı olay olan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Alkan, son olarak amuda kalkarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

AMUDA KALKARAK POZ VERDİ

Eğitimine yurt dışında devam eden Zeynep Alkan, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak yatakta ve banyoda poz veren Alkan, bu sefer de amuda kalkarak poz verdi.

"GÜÇ VE GÜZELLİĞİN EKLENMESİ"

Zeynep Alkan'ın "Beden, zihin ve ruh için enerji, güç ve güzelliğin eklenmesi" notuyla paylaştığı ve kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafına yorum yağdı.

"GÜZELLİK, ENERJİ VE ZEKA SİZDE MEVCUT"

Alkan'ın cesur paylaşımını gören takipçileri "Güzellik, enerji, zeka hepsi sizde mevcut, "Boyun iptal", "Fıtık olacaksın" gibi yorumlar yapıldı.

"GİDİP SAÇLARINI MI YOLAYIM?"

Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ve kızı Zeynep Alkan'ın sosyal medyadaki cesur pozları için, "Hakaret ve küfür, insanın kulağına geliyor ve üzüyor ama çok da umurumda değil. Ne yapayım gidip eşimin, kızımın saçlarını mı yolayım?" demişti.





