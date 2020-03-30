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Hamdi Alkan: Sabır en güçlü savunmadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 16:17 | Son Güncelleme

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Instagram hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. Alkan takipçilerine sabırlı olmayı tavsiye etti.

Hamdi Alkan: Sabır en güçlü savunmadır

Koronavirüsünden korunmak için kendisini karantina altına alan Hamdi Alkan, Instagram’da köpeği ile birlikte çektiği güzel bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

“Tebessüm en güzel ilaçtır” diyen Alkan, bu zor günlerde hayat koşuşturmasında olan insanlara da şu mesajı verdi:

hamdi-alkann

“Sabır ve karşılıksız sevgi en güçlü savunmadır. Okumak bilginin özüne inebilmek en güzel yolculuktur. Yaşamın dengesini sorguladığımız şu süreçte evinde, işinde, hastanede kısaca hayatın koşuşturmacasında ekmeğinin peşinde olan herkese iyilikler diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
hamdi alkan, Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel,

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