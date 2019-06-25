MAGAZİN

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den tepki çeken hareket! Cenazede...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Enis Fosforoğlu'nun Kadıköy Moda Camii'nde kılınan cenaze namazına Hamdi Alkan-Selen Görgüzel çifti damga vurdu.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den tepki çeken hareket! Cenazede...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hamdi Alkan'ın tabut başında üzülen Selen Görgüzel Alkan'ın fotoğrafını çekmesi tepkiyle karşılandı.

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Sosyal medya hesabından usta oyuncu hakkında paylaşımlarda bulunan Selen Görgüzel Alkan, şunları yazdı:

“Seren, Eren, frennn… derken bide Selen çıktı derdi… İnsanlar doğarken ailesini seçemiyor belki ama doğduktan sonra kalp bağıyla kurulan dostluklar kendi seçiminle ailen gibi oluveriyor… O benim için o kadar çok şeydi ki… Kimsenin bana ve hayallerime inanmadığı kadar inandı sahip çıktı eğitti öğretti… Hocamdı sahneyi paylaştık Enis Fosforoğlu ile ilk sahneye çıkışımda heyecandan dizlerimin bağı çözülmüş dilim damağıma yapışmıştı oyun bittiğinde selamda el ele çıktığımızda sıkı sıkı tutup kulağıma aferin bu iş tamam yürekli kızım demişti… Bana içi dışı bir sahici kızım derdi… Bugün sahneye onunla son defa çıktım ama bu kez onu uğurlamak içindi hayatımın en zor sahnesi oldu konuşamadım, çünkü çığlık çığlığa bağırıp yeri göğü inletecektim çok üzülürdü biliyorum bana sakin olmayı yerinde davranmayı disiplinli olmayı öğretmişti o yüzden kontrollü olmalıydım… İçimi dışa vuramadım hocam… Bugün bir kez daha anladım ki Enis Fosforoğlu oyuncusu olabildiğim için onunla sahneyi paylaştığım için çok şanslıyım sadece sahneyi değil biz hayatıda paylaştık güldük ağladık sevindik üzüldük… Bugün hocamı oyun arkadaşımı çok değerli Enis Abimi, Enis Babamı toprağa verdik… Ruhun şad olsun ustam seni asla unutmam unutturmam sözüm olsun”

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Anahtar Kelimeler:
hamdi alkan selen görgüzel

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