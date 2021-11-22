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Hamile olduğu iddia edilen Kourtney Kardashian minik bikinisiyle fiziğini sergiledi

22.11.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde genç nişanlısı Travis Berker'den hamile olduğu iddiasıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian minik bikinisiyle verdiği pozla adeta iddiaları yalanladı.

Hamile olduğu iddia edilen Kourtney Kardashian minik bikinisiyle fiziğini sergiledi

Kardashian kardeşler sosyal medya içerikleriyle kendilerinden bahsettirmeye devam ediyor. Instagram üzerinden sevgilisi Travis Baker ile yaşadığı her şeyi paylaşan Kourtney Kardashian, sosyal medya üzerinden yayınladığı fotoğrafla akıllarda soru işaretleri yarattı.

Yatak odasında poz veren Kardashian'ın görenler hamile olduğu iddiasını ortaya attı. Kourtney Kardashian bu dedikodular sürerken nişanlısı Travis Barker ile romantik bir kaçamak yaptı.

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Bir süredir hamile olduğu iddiası bulunan Kourtney Kardashian havuza girmeden önce minik tanga bikinisiyle ayna selfiesi yapmayı ve paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kourtney Kardashian hamile mi? Son pozları gündemdeKourtney Kardashian hamile mi? Son pozları gündemde

Lüks banyosunda minik bikinisiyle poz veren Kourtney Kardashian hamilelik iddialarını yalanlar gibiydi. 42 yaşındaki ünlü yıldız fiziğiyle yaşıtlarına taş çıkardı.


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Kourtney Kardashian
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