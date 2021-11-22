Hamile olduğu iddia edilen Kourtney Kardashian minik bikinisiyle fiziğini sergiledi

Kardashian kardeşler sosyal medya içerikleriyle kendilerinden bahsettirmeye devam ediyor. Instagram üzerinden sevgilisi Travis Baker ile yaşadığı her şeyi paylaşan Kourtney Kardashian, sosyal medya üzerinden yayınladığı fotoğrafla akıllarda soru işaretleri yarattı.

Yatak odasında poz veren Kardashian'ın görenler hamile olduğu iddiasını ortaya attı. Kourtney Kardashian bu dedikodular sürerken nişanlısı Travis Barker ile romantik bir kaçamak yaptı.

Bir süredir hamile olduğu iddiası bulunan Kourtney Kardashian havuza girmeden önce minik tanga bikinisiyle ayna selfiesi yapmayı ve paylaşmayı da ihmal etmedi.

Lüks banyosunda minik bikinisiyle poz veren Kourtney Kardashian hamilelik iddialarını yalanlar gibiydi. 42 yaşındaki ünlü yıldız fiziğiyle yaşıtlarına taş çıkardı.



