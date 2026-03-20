Hamile arkadaşını ve 3 çocuğunu vahşice katletti! Cesetleri oraya gizlemiş

Illinois’te yaşanan olay, mahalleyi şoke etti. Hamile bir kadın ve üç çocuğu vahşice öldürüldü. Cinayet, ABD tarihinin en korkunç olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

2006’da 24 yaşındaki Tiffany Hall, çocukluk arkadaşı 23 yaşındaki Jimella Tunstall’in cesedinin bulunmasıyla tutuklandı. Tunstall 7 aylık hamileyken öldürülmüş, bebeği de alınmıştı.

GERÇEK CENAZEDE ORTAYA ÇIKTI

Hall, polise ölü doğum yaptığını söylemişti. Ancak cenazede erkek arkadaşı, bebeğin Tunstall’a ait olduğunu fark edip polisi aradı. Hall aynı gün tutuklandı.

ÇOCUKLARI DA ÖLDÜRDÜ

Tunstall’ın 7 yaşındaki Desmond, 2 yaşındaki Ivan ve 1 yaşındaki Jinela isimli çocukları kayboldu. Polis, çocukların cesetlerini çamaşır makinesi ve kurutucuda buldu.

Yetkililer, çocukların boğulduktan sonra bu cihazlara konulduğunu açıkladı.