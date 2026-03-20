Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Hamile arkadaşını ve 3 çocuğunu vahşice katletti! Cesetleri oraya gizlemiş

ABD tarihinin en korkunç cinayetlerinden biri olarak kayıtlara geçen olay, Illinois’te yaşandı. 24 yaşındaki Tiffany Hall, çocukluk arkadaşı Jimella Tunstall’ı ve üç çocuğunu vahşice öldürdü. Tunstall hamileyken hayatını kaybederken, çocuklar çamaşır makinesi ve kurutucuda bulundu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Illinois’te yaşanan olay, mahalleyi şoke etti. Hamile bir kadın ve üç çocuğu vahşice öldürüldü. Cinayet, ABD tarihinin en korkunç olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

2006’da 24 yaşındaki Tiffany Hall, çocukluk arkadaşı 23 yaşındaki Jimella Tunstall’in cesedinin bulunmasıyla tutuklandı. Tunstall 7 aylık hamileyken öldürülmüş, bebeği de alınmıştı.

GERÇEK CENAZEDE ORTAYA ÇIKTI

Hall, polise ölü doğum yaptığını söylemişti. Ancak cenazede erkek arkadaşı, bebeğin Tunstall’a ait olduğunu fark edip polisi aradı. Hall aynı gün tutuklandı.

ÇOCUKLARI DA ÖLDÜRDÜ

Tunstall’ın 7 yaşındaki Desmond, 2 yaşındaki Ivan ve 1 yaşındaki Jinela isimli çocukları kayboldu. Polis, çocukların cesetlerini çamaşır makinesi ve kurutucuda buldu.

Yetkililer, çocukların boğulduktan sonra bu cihazlara konulduğunu açıkladı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
çamaşır makinesi hamile çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.