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'Hamile hırsızlar' operasyonu! Vurgun yaptılar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 08.09.2019 19:01 | Son Güncelleme

İstanbul’dan geldikleri Kocaeli’nin İzmit ilçesinde içeride kimsenin olmadığını belirledikleri eve girerek 10 bin TL’lik ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olan kadınların 7 aylık hamile oldukları ortaya çıktı.

'Hamile hırsızlar' operasyonu! Vurgun yaptılar

Olay, 15 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Hapipköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmana giren 2 kadın, kapıları tek tek çalarak boş olan evleri tespit etti. Apartmanda içerisinde kimsenin olmadığını tespit ettikleri bir evin kapısını açan kadınlar içeri girdi. Kadınlar girdikleri evden 10 bin TL’lik ziynet eşyası çaldı. Binada dolaşan kadınlardan şüphelenen apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kadınlar çaldıkları ziynet eşyaları ile kayıplara karıştı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN HAMİLE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde evi soyan şahısların S.M. (26) ve D.G. (22) olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler tarafından İstanbul Kadıköy’de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen kadınların soygun için Kocaeli’ye İstanbul Pendik’ten geldikleri belirlendi. İçeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evlerin kapılarını özel bir yöntemle açtıkları, evleri soydukları belirlenen 2 şüphelinin de 7 aylık hamile oldukları ortaya çıktı. Emniyette yapılan işlemlerinde hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen S.M. ve D.G., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. (İHA)

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istanbul Kocaeli hamile hırsız

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