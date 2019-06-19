Hamile kalmak isteyen kadınların uzak durması gereken 5 yiyecek

Bazı yiyecek ve içecekler; hormon dengesini bozabilir, kalp rahatsızlıkları ve bazı kronik hastalıkları tetikleyebilir. Eğer hamile kalmak istiyorsanız bahsedeceğimiz bu yiyecekleri tüketmemeniz önerilir.

Alkol



Alkol tüketmek, yaşam boyunca sıkıntılar doğurabilir. Emziren anneler alkolden uzak dursa da hamilelik öncesi de kesinlikle tüketilmemesi gerekenler arasındadır.

Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, günde en az bir alkollü içki içen kadınların, içmeyen kadınlara kıyasla yüzde 50 daha fazla kısırlık riski altında oldukları görüldü.

Kırmızı et



Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar, fazla hayvansal protein yiyen kadınların% 39 daha fazla infertil (kısırlık) olma riskine sahip olduğunu ortaya koydu. Aynı araştırmacılar, yüksek miktarlarda bitki bazlı protein tüketen kişilerin gebe kalmaya çalışırken sorunla daha az karşılaşacaklarını bulmuşlardır.

Yağsız yoğurt



Yağsız ve özellikle aromalı yoğurt, kan şekeri ve insülin seviyesini artıran şeker bombaları olabilir. Human Reproduction dergisinde yayınlanan bir çalışma, az yağlı süt ürünleri tüketen kadınların yumurtlama riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.