Hamile kalmak isteyen kadınların uzak durması gereken 5 yiyecek

Bazı yiyecek ve içecekler; hormon dengesini bozabilir, kalp rahatsızlıkları ve bazı kronik hastalıkları tetikleyebilir. Eğer hamile kalmak istiyorsanız bahsedeceğimiz bu yiyecekleri tüketmemeniz önerilir.
Alkol
Alkol tüketmek, yaşam boyunca sıkıntılar doğurabilir. Emziren anneler alkolden uzak dursa da hamilelik öncesi de kesinlikle tüketilmemesi gerekenler arasındadır.
Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, günde en az bir alkollü içki içen kadınların, içmeyen kadınlara kıyasla yüzde 50 daha fazla kısırlık riski altında oldukları görüldü.
Kırmızı et
Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar, fazla hayvansal protein yiyen kadınların% 39 daha fazla infertil (kısırlık) olma riskine sahip olduğunu ortaya koydu. Aynı araştırmacılar, yüksek miktarlarda bitki bazlı protein tüketen kişilerin gebe kalmaya çalışırken sorunla daha az karşılaşacaklarını bulmuşlardır.
Yağsız yoğurt
Yağsız ve özellikle aromalı yoğurt, kan şekeri ve insülin seviyesini artıran şeker bombaları olabilir. Human Reproduction dergisinde yayınlanan bir çalışma, az yağlı süt ürünleri tüketen kadınların yumurtlama riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.
Beyaz ekmek
Rafine edilmiş karbonhidratları vücut, şeker olarak işlemektedir. Rafine edilmiş karbonhidratlar, liflerden neredeyse tamamen sıyrılmıştır. Bu da kan şekerinizin ve insülin seviyelerinin yükselmesine neden olur. Bu özellikle polikistik over sendromu olan veya PKOS için büyük sorundur.
PKOS'lu kadınların insülin direncine sahip olma olasılıkları yüksektir. Harvard Halk Sağlığı Okulu'na göre, insülin direnci yumurtlamayı engelleyebilir. PKOS ve insülin direncine sahip kadınlar tüm rafine karbonhidrat alımını sınırlamalıdır. İlla ekmek yemek istiyorsanız bunun için %100 tam tahıllı çeşitleri tercih edin.
Konserve sebzeler
Kutulanmış birçok yiyecek ve içecekte endüstriyel bir kimyasal olan bisfenol A veya BPA bulunur. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler dergisinde yayınlanan bir araştırmada, BPA'nın beyindeki hücre fonksiyonunu ve merkezi sinir sistemi gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği ortaya konmuştur.
Aynı zamanda Illinois Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, BPA'nın üreme gelişimi için gerekli olan seks hormonu estradiol üretimine müdahale ettiğini ortaya koydu. Başka bir çalışma ise, BPA'ya maruz kalan farelerin, genç yaşta bile canlı yumurta üretmeyi bıraktığını buldu.
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