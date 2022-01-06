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  4. Hamile olan Seray Sever kardeşini paylaştı! "Birçok yerde 'eşi' diye yazılmaktan..."

Hamile olan Seray Sever kardeşini paylaştı! "Birçok yerde 'eşi' diye yazılmaktan..."

06.01.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkiz bebek bekleyen Seray Sever Bodrum'da ailesiyle vakit geçiriyor. 48 yaşındaki sunucu kardeşiyle bir pozunu paylaşıp hem anne adaylarını uyardı hem de bir yanlış anlaşılmayı düzeltti. Seray Sever'in kardeşiyle pozuna beğeni yağdı.

Hamile olan Seray Sever kardeşini paylaştı! "Birçok yerde 'eşi' diye yazılmaktan..."

2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever hamile olduğunu duyurmuştu. İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever, hamilelik sürecini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü sunucu, son olarak kardeşi Soner Sever ile fotoğrafını yayınladı.

Sever kardeşiyle pozunu paylaşıp bir yanlış anlaşılmayı düzeltti.

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Sever, "Kendisi can parçam kardeşim olur. Birçok yerde 'eşi' diye yazılmaktan muzdarip. Bizde şimdilik her şey yolunda çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum'da kendimi eve kapattım, çok az kişiyle temastayım ve ful sağlıklı vitaminli beslenme çabasındayım.

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Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları, bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte, dikkat dikkat dikkat! Allah'ım korusun" notunu düştü.

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Seray Sever
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