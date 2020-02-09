Hamile olduğunu açıklayan Bircan Bali'nin zor günleri

Ünlü sunucu Bircan Bali, geçtiğimiz yıl avukat Ömer Gezen ile hayatını birleştirmişti. Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve hamile olduğunu duyurdu.

Ancak Bali'nin mutluluğuna gölge düştü. Bircan Bali geçtiğimiz günlerde eşini takipten çıkmıştı. Profilinden eşinin soyadı Gezen’i de kaldıran Bali, ultrason çekiminden ağladığı bir fotoğraf paylaştı!

Bali fotoğrafa “Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin. Tek ricam bu. Allah büyük” yazdı.

Bali'nin bu paylaşımı sonrası fotoğrafına yorum yağdı.

