MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamile olduğunu açıklayan Bircan Bali'nin zor günleri

Hamile olduğunu açıklayan Bircan Bali'nin zor günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıklamıştı. Ancak Bali şu sıralar zor günler geçiriyor. Bali'nin son paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Hamile olduğunu açıklayan Bircan Bali'nin zor günleri

Ünlü sunucu Bircan Bali, geçtiğimiz yıl avukat Ömer Gezen ile hayatını birleştirmişti. Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve hamile olduğunu duyurdu.

Ancak Bali'nin mutluluğuna gölge düştü. Bircan Bali geçtiğimiz günlerde eşini takipten çıkmıştı. Profilinden eşinin soyadı Gezen’i de kaldıran Bali, ultrason çekiminden ağladığı bir fotoğraf paylaştı!

Capture

Bali fotoğrafa “Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin. Tek ricam bu. Allah büyük” yazdı.

oodo

Bali'nin bu paylaşımı sonrası fotoğrafına yorum yağdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
PARTNERKenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı! Kenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı!
Çileden çıktı: Artık yakamdan düş!Çileden çıktı: Artık yakamdan düş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bircan bali, Bircan Bali hamile, Ömer Gezen,

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

Valilik açıkladı! Tatil bölgelerine giden yollar kapatıldı

Valilik açıkladı! Tatil bölgelerine giden yollar kapatıldı

Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına tepki

Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına tepki

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise'nin eski dekolteli pozu yeniden gündemde! Olay oldu

Göğüs dekoltesi ele verdi! Eski hali olay oldu

Merve Özbey ile Kenan Koçak bugün evleniyor! Merve Özbey düğününden ilk görüntüler

Davul-zurna eşliğinde çıktı! Kapıda şampanya içti

Tuğba Özerk Meral Kaplan'a isyan etti: Artık yakamdan düş

Çileden çıktı: Artık yakamdan düş!

Kenan İmirzalıoğlu'nun cüzdanı Sinem Kobal'da...

Cüzdan Sinem'de! Elini cebine atınca...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil paylaştı! 'Zor ve sevimli'

Babasını paylaştı! 'Zor ve sevimli'

Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız yakalandı! Panik yaptılar

Genç piyanistle yakalanınca gerildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.