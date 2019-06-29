Hamile olduğunu açıklayan Müge Boz o yorumlara isyan etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Müge Boz, Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran’da Barselona’da nikah masasına oturmuştu. Müge Boz nikahın ardından çıktıkları balayından paylaştığı bir videoyla hamile olduğunu açıklamıştı.
Müge Boz, Barselona'daki nikah öncesinde eşi Caner Erdeniz ile birlikte lunaparkta eğlendikleri anların klibini de Instagram hesabından paylaştı. Müge Boz eğlenceli paylaşımına sitem dolu bir not da ekledi.
O YORUMLARA İSYAN ETTİ
Boz paylaşımında, "Bazı geçmişten valizi yüklü insanlar mutlu haberimizi ve ardından da bebeğimiz olacağı haberini sevenlerimizle paylaştıktan sonra ne çok olumsuz ve şaibeli yorumlar yaptınız. 'Yok bebek kaç haftalık, yok bebeği yutturmaya çalıştınız, yok bebek vardı sonra evlendiniz'. Şimdi bu olumsuz yorum yapanlara birkaç soru sormak istiyorum; Aynaya bakınca bu yaptığınız yorumlardan hiç yüzünüz kızarıyor mu? Kendi yaşamınızda uğraşacak değerli birşeyleriniz olmadığı için birilerinin yaşamı üzerinden kendinizi varetmek nasıl bir duygu?
Benim yanlış bir şey yaptığımı ima eden yorumlarınızı yaparken, sizler bu yorumları yaparak çok mu doğru şeyler yaptığınızı sanıyorsunuz? Gerçekten üzücü, kırıcı hem de çok yaralayıcı. Ama biliyor musunuz? Sizlerin yorumlarına gerçekten ayıracak ne vaktim ne de enerjim var. Çünkü o vakti ve enerjiyi beraber sevgi paylaştıklarıma harcamak çok daha sağlıklı ve akılcı... Siz olumsuz yorum yapanlar, size bir kaç tavsiyem olacak; gidin kalbinizi temizleyin, gidin kendinize bir uğraş bulun, mesela sokak köpeklerini besleyin, kedilere mama verin. Birini sevmeyi deneyin. Bir çiçek sulayın. Gülmeyi, içten kahkaha atmayı deneyin. Ama insanları karalamayın. İnsanları mutsuz etmeye çalışıp ondan beslenmeyin. Bunların hiç birini yapamıyorsanız, bir psikoterapiste gidin ve tedavi olun... Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bana sevgi dolu tebrik mesajları atanlara öpücüklerimi ve sevgimi sunuyorum ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sırt sırta devam diyorum" notunu yazdı.
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Bir süre önce, çok sevdiğim ve ‘hayat arkadaşım olsun’ dediğim erkek olan, Caner Erdeniz @erdeniz12 ile yaşamlarımızı birleştirdik... Beraberliğimizin ilk anından bu yana yaşadığımız çocuksu mutluluğumuzu, aşkımızı ve eğlencemizi yansıtacak videomuzu Barcelona’da #Tibidabo da, her zamanki gibi inanılmaz eğlenerek çektik. Ve sizlerle paylaşıyorum şimdi. ???? Beraberliğimizin hep böyle eğlenceli, komiklikli, kahkaha dolu, içten, özgürce, koşulsuz severek, adeta bir lunapark tadında olması dilekleriyle.. #paradisefamilymc . Şunu da eklemek zorundayım maalesef; BAZI geçmişten valizi yüklü insanlar mutlu haberimizi ve ardından da bebeğimiz olacağı haberini sevenlerimizle paylaştıktan sonra ne çok olumsuz ve şaibeli yorumlar yaptınız. “Yok bebek kaç haftalık, yok bebeği yutturmaya çalıştınız, yok bebek vardı sonra evlendiniz....” Şimdi bu olumsuz yorum yapanlara birkaç soru sormak istiyorum; Aynaya bakınca bu yaptığınız yorumlardan hiç yüzünüz kızarıyor mu? Keni yaşamınızda uğraşacak değerli birşeyleriniz olmadığı için birilerinin yaşamı üzerinden kendinizi varetmek nasıl bir duygu? Benim yanlış bir şey yaptığımı ima eden yorumlarınızı yaparken, sizler bu yorumları yaparak çok mu doğru şeyler yaptığınızı sanıyorsunuz? Gerçekten üzücü, kırıcı hem de çok yaralayıcı. Ama biliyor musunuz? Sizlerin yorumlarına gerçekten ayıracak ne vaktim ne de enerjim var. Çünkü o vakti ve enerjiyi beraber sevgi paylaştıklarıma harcamak çok daha sağlıklı ve akılcı... Siz olumsuz yorum yapanlar, size bir kaç tavsiyem olacak; gidin kalbinizi temizleyin, gidin kendinize bir uğraş bulun, mesela sokak köpeklerini besleyin, kedilere mama verin. Birini sevmeyi deneyin. Bir çiçek sulayın. Gülmeyi, içten kahkaha atmayı deneyin. Ama insanları karalamayın. İnsanları mutsuz etmeye çalışıp ondan beslenmeyin. Bunların hiç birini yapamıyorsanız, bir psikoterapiste gidin ve tedavi olun... Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bana sevgi dolu tebrik mesajları atanlara öpücüklerimi ve sevgimi sunuyorum ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sırt sırta devam diyorum... ????????♀️???????? . Video ???? @art.alacarte
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