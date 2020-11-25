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Hamilelik maceralarını sevenleriyle paylaşan ve gündemden düşmeyen ünlü isimler!

Seray Üstün Seray Üstün
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ünlü bebekler magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Oyuncu Ceyda Ateş’in doğumuna sayılı saatler kala ünlülerin hamilelik süreçleri bir kez daha mercek altına alındı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü isimler en özel hamilelik pozlarıyla sevenlerine bu sürece dahil etmeyi başardı. Listemizde kimler yok ki?

Hamilelik maceralarını sevenleriyle paylaşan ve gündemden düşmeyen ünlü isimler!

90’lı yıllarda ünlülerin evlenmesi hayran sayısında düşüşe neden olacağı için hoş karşılanmıyordu. Özellikle yakışıklı popstarlarımız evlilik müessesine oldukça uzak davranıyordu. Devir değişti... Evlenmeyi bırakın şimdilerde sanat dünyasının sevilen isimleri en mutlu anlarına bile sevenlerine ortak etmeye başladı. Sizler için ünlülerin hamilelik serüvenlerini derledik. İşte ışıltı dünyanın sevilen anneleri...

BERGÜZAR KOREL

bergüzar korel

7 Ağustos 2009 tarihinde Binbir Gece setinde tanıştığı Halit Ergenç’le hayatını birleştiren Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirdi. 37 yaşındaki ünlü oyuncu ikinci hamileliğinde ise sevenlerine poz vermeyi ihmal etmedi.

GÜLBEN ERGEN

gülben ergen kapak

Gülben Ergen ve Anadolu Ateşi Dans Grubu’nun sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan 5 Eylül 2004 tarihinde dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliklerinden Atlas, Ares ve Güney adını verdikleri 3 oğulları oldu. Atlas’a hamile olduğu sırada Nihat Odabaşı’nın objektifine poz veren Gülben Ergen o dönemde magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

HAZAL KAYA

hazal kaya

Hazal Kaya, 6 Şubat 2019 tarihinde hayatını kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay’la birleştirmişti. Çiftin aynı yıl Fikret Ali ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Hazal Kaya hamileliğinin son aylarında verdiği bikinili pozla adından söz etmeyi başardı.

MÜGE BOZ

müge boz

Müge Boz, 2019 yılında basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz’le evlendi. Ünlü ikilinin aynı yıl Vina ismini verdikleri kızları hayata gözlerini açtı. Müge Boz hamilelik sürecinin bir anı olarak kalmasını tercih ederek özel bir çekim yapmayı ihmal etmeyen ünlü isimler arasında yerini aldı.

CEYDA DÜVENCİ

ceyda düvenci

19 Aralık 2015 tarihinde oyuncu Bülent Şakrak ile evlenen Ceyda Düvenci ilk evliliğinden olan kızı Melisa’nın sonrasında ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Amerika’da doğum yapan ünlü oyuncu ve eşi oğulları Okan Ali’yi kucaklarına aldı.

SİNEM KOBAL

sinem kobal

Hamilelik sürecin yakından takip edilen ve doğumu neredeyse tüm ülkenin takip ettiği bir şölene dönüşen Sinem Kobal uzun bir süre hamileliğini gizlemeyi yeğlemişti. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile adeta inzivaya çekilen Kobal, hamileliğinin 8. ayında ilk kez karnının belirgin olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Sinem Kobal’ın paylaşımı Instagramın en çok beğenilen gönderileri içine girdi.

JODIE TURNER-SMITH

Jodie Turner-Smith

Ünlü model Jodie Turner-Smith oyuncu eşi Joshua Jackson ile bebek bekledikleri sırada verdiği bu poz ile uzun bir süre konuşulmuştu. Sevilen modelin pozu kimi kesimler tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

CHIARA FERRAGNİ

chiara ferragni

Fedez ile evli olan dünyaca ünlü moda tasarımcısı ve model ikinci çocuğuna hamileyken sosyal medya hesabından paylaştığı pozla mutluluğunu takipçilerine göstermişti. Leone adında bir oğulları bulunan çift şu sıralar ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

CHRİSSY TEIGEN

teigen

Amerikalı model, televizyon sunucusu ve senarist Chrissy Teigen, ikinci çocuğuna hamile olduğu sıralarda sosyal medya hesabından bu pozu yayınlamıştı. Müzsyen Legend ile evli olan çift üçüncü çocuklarını kucaklarına almayı beklerken talihsiz bir olay yaşamıştı.Kanama sonucu bebeğini kaybeden model, yaşadığı büyük acıyı Instagram hesabından takipçileriyle paylamıştı.

CHRİSTİNA AGUİLERA

christina aguilera

Jordan Bratman ile mutlu bir evlilikleri olan Christina Aguilera’nın bu akımdan eksik kalacağı düşünülemezdi. Çiftin 2 çocukları bulunuyor.

JANUARY JONES

january jones

2011 yılında Xander Dane ismini verdikleri bebeklerine hamile olduğu sırada Jones bu pozu yayınlamıştı. Jones’in Instagram paylaşımı sayfasındaki en çok beğeniye sahip fotoğraflar arasında yerini aldı.

BEYONCE

beyonce

Attıkları her adım sansasyon yaratan dünyaca ünlü çift Jay-Z ve Beyonce’nin 3 çocukları bulunuyor. Ünlü şarkıcı üçüncü hamileliğini verdiği bu pozla duyurmuştu. Beyonce’nin paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeniye ulaşmıştı.

GIGI HADID

gigi hadi

Bir başka sansasyonel çifte geçiyoruz: Gigi Hadid ve Zayn Malik... Taze anne Gigi Hadid hamilelik müjdesini çekildiği bu pozla vermişti.

SHAKIRA

shakira

Shakira ve ünlü futbolcu Gerard Pique’nin iki çocuğu var. Shakira ikinci hamileliği sırasında objektiflere poz vermeyi tercih eden isimlerden. 2013 yılında Milan adını verdikleri çocuklarından sonra çift 2015 yılında Sasha Pique Mebarak isimli bebekleriyle mutlu aile tablosunu taçlandırdılar.

BONUS: CEYDA ATEŞ

ceyda ateş

Kızı Talia'yı dünyaya getirecek olan oyuncu Ceyda Ateş doğumdan bir gün önce verdiği pozla listemizi noktalıyoruz.

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